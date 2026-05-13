Когда Samsung представит новинки и что покажут

Георгий

Стала известна дата проведения следующего мероприятия Unpacked от Samsung. Помимо уже традиционных летних анонсов новых раскладных гаджетов, бренд может представить еще несколько новинок.

Издание PhoneArena со ссылкой на инсайдеров сообщает, что Samsung представит Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 Wide, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9.

Также по слухам предполагается, что Samsung анонсирует умные очки. Устройство может быть оснащено камерой, микрофонами и данамиками, но не получит экранов.

Ожидается, что очки получат интеграцию с искусственным интеллектом. Пользователи с помощью гаджета смогут взаимодействовать с Gemini или Perplexity. Если верить утечкам, очки смогут записывать видео. Вероятно, Galaxy Glasses будут работать на Android XR.

Сообщается, что презентация Galaxy Unpacked может состояться 22 июля в Лондоне.
Комментарии (1)

Ктулху
А может и не состояться, а может и не в Лондоне... :-D
Сегодня в 15:17
