Когда выйдет iPhone без вырезов в экране?

Дорожной картой делился надежный аналитик, но его информация вызывает сомнения.
• В 2026 году Dynamic Island станет меньше, но останется, поскольку часть элементов Face ID скрываются панелью
• В 2028 году исчезнут все элементы Face ID, кроме камеры, она останется отдельной
• В 2030 году камера и Face ID полностью скроются под дисплеем
Однако информация Янга разнится с другим инсайдом. Журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что сплошной дизайн экрана представят к 20-летию, которое состоится в 2027 году. По этой причине дорожная карта может быть недостоверной.
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