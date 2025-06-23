Когда выйдет iPhone без вырезов в экране?

Артем
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Дорожной картой делился надежный аналитик, но его информация вызывает сомнения.

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Как считает аналитик Росс Янг, избавление iPhone от вырезов в экране будет постепенным, в три этапа:

• В 2026 году Dynamic Island станет меньше, но останется, поскольку часть элементов Face ID скрываются панелью
• В 2028 году исчезнут все элементы Face ID, кроме камеры, она останется отдельной
• В 2030 году камера и Face ID полностью скроются под дисплеем

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Однако информация Янга разнится с другим инсайдом. Журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что сплошной дизайн экрана представят к 20-летию, которое состоится в 2027 году. По этой причине дорожная карта может быть недостоверной.
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Источник:
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Комментарии

+72
denisba
В 2031 Face Id заменят сканером отпечатков)
Вчера в 23:46
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kardigan
+4024
kardigan
Всего то? Пять лет тому вперёд?🤣
Сегодня в 06:41
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+334
needmusic
Я так понимаю, все силы брошены чтобы к 2029 году камеру сдвинуть влево, эх.. видимо умную Сири пока не увидим.
Сегодня в 08:31
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