Когда выйдет iPhone SE 4 и каким он будет

Инсайдер и аналитик Марк Гурман поделился свежими подробностями о грядущей бюджетной новинке iPhone SE 4-го поколения. Устройство будет долгожданным для многих фанатов Apple, поскольку получит околофлагманский дизайн и спецификации за существенно меньшие деньги. Но, само собой, не без компромиссов.
Что известно об iPhone SE 4 на данный момент:
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- Дизайн устройства будет взят у iPhone 14, за исключением блока камер — объектив на 48 Мп будет всего один.
- Дисплей 6,1 дюйма тоже будет соответствовать iPhone 14 по всем характеристикам.
- Впервые в бюджетном айфоне появится модуль Face ID с классическим вырезом в виде «чёлки».
- Чип Apple A18, который должен поддерживать Apple Intelligence.
- Кнопка действия, как в iPhone 15 Pro.
- Порт USB-С.
- 8 Гб оперативной памяти.