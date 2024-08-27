Когда выйдет iPhone SE 4 и каким он будет



Инсайдер и аналитик Марк Гурман поделился свежими подробностями о грядущей бюджетной новинке iPhone SE 4-го поколения. Устройство будет долгожданным для многих фанатов Apple, поскольку получит околофлагманский дизайн и спецификации за существенно меньшие деньги. Но, само собой, не без компромиссов.



Что известно об iPhone SE 4 на данный момент:







Дизайн устройства будет взят у iPhone 14, за исключением блока камер — объектив на 48 Мп будет всего один.

Дисплей 6,1 дюйма тоже будет соответствовать iPhone 14 по всем характеристикам.

Впервые в бюджетном айфоне появится модуль Face ID с классическим вырезом в виде «чёлки».

Чип Apple A18, который должен поддерживать Apple Intelligence.

Кнопка действия, как в iPhone 15 Pro.

Порт USB-С.

8 Гб оперативной памяти. Что касается ценника, то стоить iPhone SE 4, по мнению Гурмана, будет в диапазоне от 400 до 500 долларов США. Фактически за эти деньги пользователь получит iPhone 14 с улучшенным «железом» и без «сверхширика». Релиз iPhone SE 4 ожидается весной 2025 года; три предыдущие модели линейки презентовывались в марте, так что и в этот раз традиция может быть продолжена. Что касается ценника, то стоить iPhone SE 4, по мнению Гурмана, будет в диапазоне от 400 до 500 долларов США. Фактически за эти деньги пользователь получит iPhone 14 с улучшенным «железом» и без «сверхширика». Релиз iPhone SE 4 ожидается весной 2025 года; три предыдущие модели линейки презентовывались в марте, так что и в этот раз традиция может быть продолжена.