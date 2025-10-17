Когда выйдет MacBook Air с процессором M5? Эксперт назвал точные сроки

Компания Apple планирует выпустить обновлённые модели MacBook Air с мощным чипом M5 спустя пару месяцев после выхода MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

Сразу отметим, что эти MacBook Pro и MacBook Air не получат изменений в дизайне, а Apple сосредоточится на простых обновлениях чипов. При этом серьезное обновление MacBook Pro с редизайном и сенсорным OLED-экраном запланировано на конец 2026.

Что касается MacBook Air — он получил свежий дизайн в 2022, а в 2023 Apple выпустила 15-дюймовую модель. По данным инсайдеров, следующий мощный апгрейд MacBook Air ждёт в 2027 году — тогда ноутбуки получат экраны Mini-LED. А весной 2026 года нас ждёт релиз версии с чипом M5. Других изменений ждать не стоит.

Кроме того, Apple разрабатывает новые версии Mac Studio, iMac, Mac mini с чипами M5 Pro и M5 Max, а также два монитора. Возможно, их релиз состоится только весной следующего года.
