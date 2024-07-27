Когда выйдет One UI 7.0



Инсайдер Макс Джамбор назвал дату выхода первой бета-версии One UI 7 — большого обновления оболочки Android 15 для смартфонов Galaxy. Ранее он уже рассказывал некоторые подробности об этом апдейте.



Согласно предыдущему заявлению инсайдера, Samsung должна была начать открытое бета-тестирование One UI 7.0 в течение недели. Теперь он подтвердил свои слова, обозначив точную дату запуска — 29 июля 2024 года, то есть уже в понедельник. Однако чуть позже другой известный инсайдер Ice Universe заявил, что к понедельнику разработчики могут не управиться, поскольку сборка содержит критические баги. Впрочем, если задержка и случится, то будет недолгой.







Первоначально One UI 7.0 Beta станет доступна для линейки Samsung Galaxy S24, а позже распространится на более старые модели. Это традиционная тактика компании: как тестовые, так и релизные обновления распространяются от самых свежих устройств к более старым поэтапно по разным регионам.



В One UI 7 ожидается самый масштабный редизайн внешнего вида системы за много лет. Среди прочего, в смартфонах Galaxy может появиться аналог Dynamic Island, разделенная панель быстрых настроек и уведомлений, а также новый способ блокировки сторонних приложений.