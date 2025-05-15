Когда выйдет One UI 8 для смартфонов Samsung Galaxy? Компания уже обозначила сроки







На днях Google подтвердила планы по выпуску следующего крупного обновления ОС Android 16 в июне, что на много месяцев опережает привычный график. На фоне этого, в сети появилась информация о сроках релиза



На днях Google подтвердила планы по выпуску следующего крупного обновления ОС Android 16 в июне, что на много месяцев опережает привычный график. На фоне этого, в сети появилась информация о сроках релиза One UI 8 для девайсов Samsung Galaxy



В одном из недавних роликов вице-президент Samsung и руководитель отдела планирования смартфонов Минсок Кан заявил, что релиз One UI 8 состоится «этим летом». Судя по всему, оболочку анонсируют в середине июля на презентации Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, а к августу стабильная сборка доберётся до линейки Galaxy S25 и других устройств. В одном из недавних роликов вице-президент Samsung и руководитель отдела планирования смартфонов Минсок Кан заявил, что релиз One UI 8 состоится «этим летом». Судя по всему, оболочку анонсируют в середине июля на презентации Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, а к августу стабильная сборка доберётся до линейки Galaxy S25 и других устройств. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В любом случае приятно осознавать, что в этот раз Samsung взяла на себя обязательства по срокам и не стала переносить релиз следующего обновления на 2026 год.