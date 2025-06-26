Когда выйдут AirPods Max 2 и чем они смогут удивить?

Фархад

AirPods

В 2020 году Apple выпустила свои первые полноразмерные наушники — AirPods Max. С тех пор прошло 5 лет, но единственное, что они получили — новые расцветки и порт USB-C. Даже сама Apple не рискнула называть версию 2024 года AirPods Max 2. Однако компания уже готовит новую модель топовых наушников.

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По словам аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, новые AirPods Max будут легче нынешних, но он не указал точный вес. Текущие AirPods Max весят 385 г, что достаточно много для гарнитуры такого типа. Изначально большой вес вызывал споры, но сегодня на улицах мы всё чаще встречаем людей именно в таких наушниках. Видимо, на голове они не ощущаются настолько тяжёлыми.

Куо ожидает, что AirPods Max 2 поступят в массовое производство в 2027 году. То есть пауза между релизом первой ревизии и запуска 2-го поколения составит 7 лет. Скорее всего, Apple также установит в них новый чип и добавит все функции, которые пока доступны только в AirPods 2. Однако масштабных изменений ждать не стоит.

Напомним, в прошлом году Apple обновила AirPods Max, добавив порт для зарядки USB-C и новые расцветки, но они даже не получили чип Apple H2, который появился в AirPods Pro 2 в 2022 году. Зато в них есть поддержка Lossless при прослушивании по кабелю.
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Источник:
MacRumors
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