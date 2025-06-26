Когда выйдут AirPods Max 2 и чем они смогут удивить?

В 2020 году Apple выпустила свои первые полноразмерные наушники — AirPods Max. С тех пор прошло 5 лет, но единственное, что они получили — новые расцветки и порт USB-C. Даже сама Apple не рискнула называть версию 2024 года AirPods Max 2. Однако компания уже готовит новую модель топовых наушников.
Куо ожидает, что AirPods Max 2 поступят в массовое производство в 2027 году. То есть пауза между релизом первой ревизии и запуска 2-го поколения составит 7 лет. Скорее всего, Apple также установит в них новый чип и добавит все функции, которые пока доступны только в AirPods 2. Однако масштабных изменений ждать не стоит.
Напомним, в прошлом году Apple обновила AirPods Max, добавив порт для зарядки USB-C и новые расцветки, но они даже не получили чип Apple H2, который появился в AirPods Pro 2 в 2022 году. Зато в них есть поддержка Lossless при прослушивании по кабелю.
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