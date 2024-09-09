Когда выйдут iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia

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Ежегодная осенняя презентация Apple завершилась, и теперь мы точно знаем, когда станут доступны свежие версии "яблочных" ОС. Напомним, что впервые Apple представила их на WWDC 2024 в июне.Главной фишкой апдейтов стала нейросеть Apple Intelligence, или сокращенно AI. Она глубоко интегрирована в систему и нативные приложения; кроме того, появились и совершенно новые утилиты специально под ИИ, например, генератор эмодзи. К сожалению, как это часто бывает в последние годы у Apple, новая нейросеть пока недоступна всем желающим. Она ограничена английским языком, а региональный запрет был снят совсем недавно в очередной бета-версии iOS 18.1, а в релизной iOS 18 он всё еще сохраняется.Согласно сайту Apple, все желающие смогут установитьуже. Обновление macOS Sequoia выйдет в тот же день, что удивительно — обычно Apple выпускала апдейт для Mac на несколько недель позже. Что касается, то она также будет доступна. Учтите, что последняя бета-версия Release Candidate (RC) обычно соответствует релизу, так что после её установки вам может не прилететь окончательная сборка, предназначенная для всех.