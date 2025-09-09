Когда выйдут iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26

Фото: Apple
Почти закончилось главное мероприятие года от Apple, и теперь стали известны даты выхода долгожданных обновлений ПО для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch с обновленным дизайном Liquid Glass.
В целом, несмотря на обилие визуальных изменений, апдейты получились довольно стабильными даже в бета-версиях, так что многие использовали их на постоянной основе всё лето. Вот здесь у нас выходили обзоры бета-версий iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 — ими вполне можно было пользоваться без страданий. Однако релиз всё равно будет стабильнее.
Согласно сообщению Apple, релизные версии iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и watchOS 26 начнут рассылаться всем пользователям с 15 сентября 2025 года. В отличие от Samsung, «яблочная» компания не делит апдейты на регионы и предоставляет их сразу по всему миру. И всё же рекомендуется немного потерпеть и не ставить обновления в первых рядах: сервера могут тормозить и глючить из-за наплыва желающих, так что даже банальная загрузка ПО может растянуться на часы. Самый лучший вариант — подождать сутки и установить апдейты в спокойном режиме.
Прежде чем обновляться, обязательно прочтите наш гайд по правильному переходу на iOS 26 и iPadOS 26 для российских пользователей. В нашей стране есть некоторые особенности, которые нельзя не учитывать заранее.