Когда выйдут новые MacBook на M5

Фархад

Mac

В новом выпуске информационного бюллетеня Power On журналист и инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple готовится запустить массовое производство нескольких долгожданных продуктов. Речь идёт о MacBook Air M5, MacBook Pro M5, а также мониторе Studio Display.

Инсайдер отметил, что по-прежнему ждёт выхода Vision Pro, iPad Pro на базе M5, а также Apple TV и HomePod mini до конца 2025. А вот новые MacBook, скорее всего, в этом году не появятся. По данным Гурмана, заводы приступят к массовому производству моделей MacBook Pro с кодовыми названиями J714 и J716, MacBook Air J813 и J815, а также двух новых мониторов J427 и J527 уже в ближайшее время.  С большой долей вероятности они выйдут в первом квартале 2026 года. Возможно, Apple анонсирует их в пресс-релизах, как это было в 2023 году.

Ещё Гурман напомнил, что Apple планирует выпустить бюджетный iPhone 17e, iPad 12 и iPad Air на чипе M4 следующей весной.
