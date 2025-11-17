Когда ждать редизайн Apple Watch? Есть точные сроки







Компания Apple не планирует обновлять дизайн всех моделей Apple Watch в ближайшие пару лет, но в 2028 году нас ждёт визуальный апгрейд. Компания Apple не планирует обновлять дизайн всех моделей Apple Watch в ближайшие пару лет, но в 2028 году нас ждёт визуальный апгрейд.

По данным инсайдера Instant Digital, линейка Apple Watch 2026 не будет существенно отличаться от предыдущей. Более того, компания не хочет смещать акцент и внимание потребителей с юбилейного iPhone XX, который выйдет в конце 2027 года. Поэтому до 2028 никаких редизайнов можно не ждать.Примечательно, что буквально пару месяцев назад другой источник — портал DigiTimes — сообщил, что как минимум одна новая модель смарт-часов 2026 года предложит значительные изменения внешнего вида. Это привело к предположениям о том, что Apple наконец-то внедрит технологию неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови.Ещё один интересный момент — утечка кода Apple указывает на то, что компания экспериментирует с биометрической аутентификацией в виде Touch ID для линейки Apple Watch 2026 года, но, возможно, сканер будет встроен под дисплей, а на дизайне это не отразится.