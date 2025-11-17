Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Когда ждать редизайн Apple Watch? Есть точные сроки

Фархад

Apple

Компания Apple не планирует обновлять дизайн всех моделей Apple Watch в ближайшие пару лет, но в 2028 году нас ждёт визуальный апгрейд.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным инсайдера Instant Digital, линейка Apple Watch 2026 не будет существенно отличаться от предыдущей. Более того, компания не хочет смещать акцент и внимание потребителей с юбилейного iPhone XX, который выйдет в конце 2027 года. Поэтому до 2028 никаких редизайнов можно не ждать.

Примечательно, что буквально пару месяцев назад другой источник — портал DigiTimes — сообщил, что как минимум одна новая модель смарт-часов 2026 года предложит значительные изменения внешнего вида. Это привело к предположениям о том, что Apple наконец-то внедрит технологию неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови.

Ещё один интересный момент — утечка кода Apple указывает на то, что компания экспериментирует с биометрической аутентификацией в виде Touch ID для линейки Apple Watch 2026 года, но, возможно, сканер будет встроен под дисплей, а на дизайне это не отразится.
-2
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iPhone Air 2 разочарует буквально всех, кто его ждет и надеется на лучшее
Apple потеряла суперважного человека из своей команды
Разработчик жестко разнес Apple за iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Как вообще такое выпускают?!

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии