Кого слушает весь мир? Spotify раскрыл списки популярных исполнителей и песен за 20 лет

Фархад


К своему юбилею стриминг Spotify впервые показал глобальные рейтинги за всю историю существования сервиса. Наконец-то мы получили достоверный срез вкусов сотен миллионов пользователей за два прошедших десятилетия.

В категории исполнителей лидируют Тэйлор Свифт, Bad Bunny, Drake, The Weeknd и Ариана Гранде. Причём почти все представляют совершенно разные музыкальные стили. Это отражает ключевой тренд последних лет: глобальная аудитория перестала быть привязана к одному языку или жанру, а латинские музыканты спокойно конкурируют с поп-гигантами. К слову, в этом году именно Bad Bunny представлял Apple Music в перерыве кубка «Супер Боул».

Отметим, что рост аудитории сервиса, особенно в последние годы, сильно повлиял на итоговые позиции, поэтому свежие релизы получили больше прослушиваний просто за счёт масштаба платформы. Плюс Spotify не раскрывает, как именно учитываются бесплатные пользователи с рекламой.



А вот так выглядят самые популярные альбомы всех времен по количеству прослушиваний, песни, подкасты и аудиокниги.

Тем не менее, масштаб впечатляет: более 290 млн платных пользователей делают Spotify крупнейшим стриминговым сервисом в мире с огромным отрывом от всех остальных. И это только начало — компания уже намекнула, что в ближайшие дни выкатит ещё больше данных, которые окончательно покажут, как изменилась музыкальная индустрия за последние 20 лет.
Источник:
Spotify
Cсылки по теме:
Вся музыка человечества утекла к пиратам и будет доступна бесплатно
Ваш плейлист мечты вышел в Spotify
Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов

Российский компьютерщик нашёл способ подключиться к иностранному интернету
Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26: январь 2026
В каких AirPods есть такое? Xiaomi выпустила Redmi Buds 8 Pro с тройными динамиками и двойными ЦАП
Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!

