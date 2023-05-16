Количество активных объявлений «Авито» превысило 150 миллионов. Это больше, чем людей в России



Пользователи Авито установили новый рекорд по количеству активных объявлений на площадке. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».



Согласно источнику, количество активных объявлений на «Авито» впервые превысило 150 миллионов штук. Это огромное число, особенно если вспомнить, что в России живет менее 147 млн человек.



В марте 2022 года число активных объявлений составляло 82 млн, — то есть, всего за год оно выросло почти в два раза. Предыдущий рекорд в 100 млн активных объявлений на Авито был установлен в мае 2022 года. При этом за последние полтора года количество новых ежедневно размещаемых объявлений выросло почти в 3 раза и впервые превысило 2 млн новых объявлений в день.



Аналитики сообщают, что на 1 апреля 2023 года количество визитов на «Авито» составляет около 366 миллионов в месяц. Активная месячная аудитория классифайда составляет 61 миллион человек.



За прошедший год чаще всего пользователи размещали на «Авито» объявления, связанные с недвижимостью — их количество выросло на 57%. На втором месте по росту — категория «Товары», объявлений стало на 48% больше.