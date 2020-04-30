We saw record engagement in gaming this quarter:

• Xbox Live has nearly 90 million monthly active users

• Xbox Game Pass has more than 10 million subscribers

• Project xCloud has 100s of thousands of active users in preview across 7 countries, with more coming — Frank X. Shaw (@fxshaw) April 29, 2020

Microsoft сообщила, что у сервиса Xbox Game Pass более 10 миллионов подписчиков. Он предоставляет доступ к более 100 игр на ПК и Xbox One за 599 рублей в месяц, включая все новые релизы от разработчиков, которые входят в Xbox Game Studio.Помимо этого Microsoft недавно запустила подписку Game Pass Ultimate, объединяющую сервисы Game Pass и Xbox Live Gold по выгодной цене — за 899 рублей в месяц. Компания впервые озвучила количество подписчиков своего сервиса. Также сообщается, что в прошедшем квартале было зафиксировано около 90 миллионов ежемесячных пользователей в Xbox Live, а у сервиса потоковых игр Microsoft Project xCloud более «сотни тысяч» активных пользователей в семи стран предварительного просмотра.Пандемия коронавируса привела к бурному росту популярности домашних развлекательных услуг и сервисы Microsoft не стали исключением. Конкуренты от Electronic Arts — подписки EA Access и Origin Access в прошлом году перешагнули отметку в 5 миллионов пользователей, что свидетельствует об абсолютном лидерстве Microsoft в модели «игры по подписке».