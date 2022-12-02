Билайн VoWiFi

Количество пользователей VoWiFi среди московских клиентов билайн выросло почти в 2 раза

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Технология Voice over Wi-Fi (VoWiFi) позволяет клиентам звонить, принимать звонки и СМС через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети. Эта услуга стала доступна москвичам в апреле 2021 года и с каждым месяцем набирала популярность. Только за последние полгода количество клиентов билайн, активно использующих данную технологию в столице, стало почти в 2 раза больше.

Одно из преимуществ данной технологии — доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi есть, а у сотовой сети слабый сигнал. Например, в недавно застроенных районах, где еще недостаточно базовых станций. Или на последних этажах небоскребов, где сигнал мобильной сети может быть нестабилен. Кроме того, технология построена так, что телефонный аппарат сам выбирает оптимальную беспроводную технологию — Wi-Fi или сотовую сеть, через которую будет выполнять голосовой вызов.
Чтобы включить эту опцию необходимо зайти в настройки своего телефона и включить «Вызовы по Wi-Fi». Это можно сделать один раз, далее аппарат будет самостоятельно переходить на VoWiFi, когда такая возможность появится. Тарифицируются такие вызовы как в домашнем регионе, независимо от локации абонента. Данная технология доступна только на устройствах и сим-картах, поддерживающих LTE.

Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Главный приоритет для нас — наш клиент. Предоставление ему качественной и доступной связи для наших клиентов, где бы они не находились. Поэтому мы используем разные доступные технологии для улучшения качества сервиса. VoWiFi — одна из таких технологий, которую уже оценили сотни тысяч наших клиентов в столице. Москвичам и гостям города также доступны разговоры в сети 4G (VoLTE), данная технология расширяет доступность сети билайн, ее качества и возможности для абонента. Например, можно одновременно общаться по телефону и продолжать пользоваться мобильным интернетом, он не будет прерываться при звонке. Кроме этого, мы продолжаем активное строительство новых базовых станций для увеличения надежности соединения и скорости мобильного интернета в Москве и Московской области».

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Комментарии

+7
Termeet
Билайн конечно молодцы, но у красного оператора эта технология доступна уже несколько лет на всей территории Российской федерации и за её пределами. Пару лет назад ушел от билайна со своим номером из-за отсутствия у них такой технологии.
2 часа назад в 10:38
#
+66
Артемий Termeet
Так и у билайна доступна давно)
50 минут назад
#
Disney
+176
Disney
На 2-х симочных (физических) iPhone эта опция недоступна((
час назад в 11:01
#
tellurian
+4775
tellurian Disney
Это из-за региональной прививки. В Китае запрещено.
час назад в 11:04
#
Ckor_30
+612
Ckor_30 Disney
Потому что не Ростест
часов назад в 11:43
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