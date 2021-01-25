Количество скачиваний мессенджера ICQ с 5 по 12 января выросло в 35 раз. Об этом сообщает издание WSJ со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower. Рост популярности «Аськи» наблюдается в Гонконге на фоне новостей об изменении политики конфиденциальности WhatsApp.
По словам представителя ICQ, количество загрузок в Гонконге за неделю обошло количество установок за весь четвертый квартал 2020 года. WSJ отмечает, что по данным Google Trends, поисковые запросы с названием мессенджера достигли рекордного уровня за последние десять лет.
Напомним, WhatsApp планировал с 8 февраля 2021 года обновить свою политику конфиденциальности, в рамках этого решения предполагался обмен некоторыми данными с Facebook. После новостей об это пользователи начали массово мигрировать в Telegram и Signal. Судя по всему, на фоне этих событий WhatsApp решил отложить введение новых условий.
В качестве причины перехода в ICQ пользователи из Гонконга отмечают ностальгию по былым временам. Например, многим не хватает режима «невидимки» в популярных мессенджерах.
Сервис для обмена сообщениями ICQ был запущен в 1996 году Тель-авивской компанией Mirabilis. В 1998 году его 287 миллионов долларов приобрела компания America Online. В 2000-х у сервиса насчитывалось около 100 миллионов пользователей, а в 2010 за 187,5 миллиона долларов его выкупила Mail.ru Group.
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Это как по телеку, мы увеличили количество Х хрени на 40%.
От какой суммы это никто не говорит.
Также с аськой!