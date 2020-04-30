Согласно последним данным SensorTower, приложение социальной сети TikTok перешагнуло отметку 2 миллиона загрузок на iOS и Android. Это произошло спустя всего пять месяцев после того, как оно достигло 1,5 миллиарда установок.
Как в случае с другими развлекательными приложениями, TikTok пережил пик прироста новых пользователей и загрузок во время пандемии коронавируса COVID-19. В течение первого квартала 2020 года приложение было 315 миллионов раз, что является новым рекордом.
Принимая во внимание, что 2 миллиарда загрузок учитывают iOS и Android, операционная система Apple приносит сервису наибольший доход. По данным SensorTower, сумма дохода с пользователей iOS составила 435,3 миллиона долларова, в то время как с Android — 21,4 миллиона долларов. Китай занимает первое место в рейтинге источников прибыли, а на втором месте США.
Как в случае с другими развлекательными приложениями, TikTok пережил пик прироста новых пользователей и загрузок во время пандемии коронавируса COVID-19. В течение первого квартала 2020 года приложение было 315 миллионов раз, что является новым рекордом.
Принимая во внимание, что 2 миллиарда загрузок учитывают iOS и Android, операционная система Apple приносит сервису наибольший доход. По данным SensorTower, сумма дохода с пользователей iOS составила 435,3 миллиона долларова, в то время как с Android — 21,4 миллиона долларов. Китай занимает первое место в рейтинге источников прибыли, а на втором месте США.
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