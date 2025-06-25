Коллаборация с Genshin Impact, косплей-конкурс и диджей-сет из Кореи: «Фандом Фест ВКонтакте» примет участие в VK Fest





«Фандом Фест ВКонтакте» будет представлен на VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге, он станет частью зоны «Косплей». Кроме коллаборации с одной из самых популярных компьютерных игр в мире — Genshin Impact, гости смогут посмотреть яркое шоу с участием косплееров, принять участие в интерактивах, квизах, получить подарки от партнёров и возможность приобрести билеты на главный фандомный фестиваль страны по специальному тарифу. «Фандом Фест ВКонтакте» будет представлен на VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге, он станет частью зоны «Косплей». Кроме коллаборации с одной из самых популярных компьютерных игр в мире — Genshin Impact, гости смогут посмотреть яркое шоу с участием косплееров, принять участие в интерактивах, квизах, получить подарки от партнёров и возможность приобрести билеты на главный фандомный фестиваль страны по специальному тарифу. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Фандом Фест» в рамках коллаборации с Genshin Impact оформит собственную фан-зону в фирменном стиле. В Москве фотостена, приуроченная к последнему обновлению игры, появится на обратной стороне фотозоны, в Санкт-Петербурге — на обратной стороне фан-трибуны. Гости смогут создать собственный контент у фотостены и получить уникальный мерч Genshin Impact.Недалеко от фотозоны будут работать косплееры по мотивам игры. Они станут распорядителями особой секретной механики, которая позволит посетителям получить дополнительные призы. Все подробности и условия можно будет узнать у косплееров во время фестиваля.«Фандом Фест» выступит основным спонсором конкурса косплея, предоставив призовой фонд в размере 500 000 рублей, а также дополнит фирменным стилем сцену косплея. В рамках конкурса будет выделена специальная номинация для поклонников Genshin Impact. Жюри выберет трёх победителей, каждый из которых получит дополнительные призы.Коллаборация двух фестивалей, «Фандом Фест» и VK Fest, позволит усилить программу зоны «Косплей», расширить участие косплей-сообществ и объединить представителей разных направлений поп-культуры.На VK Fest в Санкт-Петербурге «Фандом Фест» представит собственную тематическую программу. Посетителей ждут показательные выступления кавер-дэнс-команд, интерактивные активности с участием фандомного ведущего и партнёрские интеграции.Гости смогут принять участие в специальном фандомном квизе от молодёжного медиа про чтение ЮФ и посетить анонс специального выпуска популярного аниме-сериала «Дандандан: Злой глаз» от онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и студии озвучки «Студийная банда». Анонс будет сопровождён уникальным форматом live-озвучки фрагментов из аниме.В Москве участников VK Fest ждёт не менее интересная программа от «Фандом Феста». В первый день выступит корейская музыкальная группа Upgrade Mountains — они исполнят музыку в стиле, сочетающем рок и электронное звучание. Во второй день состоится диджей-сет от участника группы Joo Wondae, который специально для гостей VK Fest замиксует популярные корейские треки и подарит атмосферу Сеула.Также гости смогут посмотреть показательные выступления кавердэнс команд, подготовленные специально для фестиваля.В 2025 году «Фандом Фест ВКонтакте» пройдёт 22 и 23 ноября на московской площадке Main Stage. В прошлом году билеты были раскуплены за неделю до события, а участниками стали 15 тысяч поклонников разных направлений поп-культуры. На VK Fest в Санкт-Петербурге (5-6 июля) и Москве (19-20 июля) можно будет купить билеты по специальной цене.