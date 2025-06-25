Коллаборация с Genshin Impact, косплей-конкурс и диджей-сет из Кореи: «Фандом Фест ВКонтакте» примет участие в VK Fest

«Фандом Фест ВКонтакте» будет представлен на VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге, он станет частью зоны «Косплей». Кроме коллаборации с одной из самых популярных компьютерных игр в мире — Genshin Impact, гости смогут посмотреть яркое шоу с участием косплееров, принять участие в интерактивах, квизах, получить подарки от партнёров и возможность приобрести билеты на главный фандомный фестиваль страны по специальному тарифу.
Недалеко от фотозоны будут работать косплееры по мотивам игры. Они станут распорядителями особой секретной механики, которая позволит посетителям получить дополнительные призы. Все подробности и условия можно будет узнать у косплееров во время фестиваля.
«Фандом Фест» выступит основным спонсором конкурса косплея, предоставив призовой фонд в размере 500 000 рублей, а также дополнит фирменным стилем сцену косплея. В рамках конкурса будет выделена специальная номинация для поклонников Genshin Impact. Жюри выберет трёх победителей, каждый из которых получит дополнительные призы.
Коллаборация двух фестивалей, «Фандом Фест» и VK Fest, позволит усилить программу зоны «Косплей», расширить участие косплей-сообществ и объединить представителей разных направлений поп-культуры.
Программа «Фандом Феста» в Санкт-Петербурге
На VK Fest в Санкт-Петербурге «Фандом Фест» представит собственную тематическую программу. Посетителей ждут показательные выступления кавер-дэнс-команд, интерактивные активности с участием фандомного ведущего и партнёрские интеграции.
Гости смогут принять участие в специальном фандомном квизе от молодёжного медиа про чтение ЮФ и посетить анонс специального выпуска популярного аниме-сериала «Дандандан: Злой глаз» от онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и студии озвучки «Студийная банда». Анонс будет сопровождён уникальным форматом live-озвучки фрагментов из аниме.
Программа «Фандом Феста» в Москве
В Москве участников VK Fest ждёт не менее интересная программа от «Фандом Феста». В первый день выступит корейская музыкальная группа Upgrade Mountains — они исполнят музыку в стиле, сочетающем рок и электронное звучание. Во второй день состоится диджей-сет от участника группы Joo Wondae, который специально для гостей VK Fest замиксует популярные корейские треки и подарит атмосферу Сеула.
Также гости смогут посмотреть показательные выступления кавердэнс команд, подготовленные специально для фестиваля.
В 2025 году «Фандом Фест ВКонтакте» пройдёт 22 и 23 ноября на московской площадке Main Stage. В прошлом году билеты были раскуплены за неделю до события, а участниками стали 15 тысяч поклонников разных направлений поп-культуры. На VK Fest в Санкт-Петербурге (5-6 июля) и Москве (19-20 июля) можно будет купить билеты по специальной цене.