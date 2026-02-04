Коллеги, внимание! В Google Meet теперь можно подключаться из Microsoft Teams, но есть условие

Google и Microsoft сделали неожиданный шаг навстречу друг другу и реализовали совместимость между платформами для видеосвязи Google Meet и Microsoft Teams. Теперь пользователи смогут подключаться к встречам разных экосистем без необходимости менять привычную платформу, но с одним очень критичным условием.
Ограничение пока одно — поддержка доступна лишь на определённых моделях переговорных систем, которые стоят от нескольких тысяч долларов за единицу, поэтому массового кроссплатформинга с обычных ПК и ноутбуков ждать пока не стоит. Тем не менее даже такой шаг говорит о возможном распространении кроссплатформенных звонков на обычных пользователей уже в этом году.