Коллеги, внимание! В Google Meet теперь можно подключаться из Microsoft Teams, но есть условие

Фархад



Google и Microsoft сделали неожиданный шаг навстречу друг другу и реализовали совместимость между платформами для видеосвязи Google Meet и Microsoft Teams. Теперь пользователи смогут подключаться к встречам разных экосистем без необходимости менять привычную платформу, но с одним очень критичным условием.

Сценариев на текущий момент два: устройства Google Meet на базе ChromeOS получили возможность подключаться к конференциям Microsoft Teams, тогда как корпоративные системы Microsoft Teams Rooms под управлением Windows теперь поддерживают вход в созвоны Google Meet. Обе компании подготовили инструкции для администраторов и сотрудников, чтобы упростить настройку. Основная цель этой коллаборации — снизить трение в корпоративной среде, где выбор платформы часто определяется не пользователем, а политикой компании.

Ограничение пока одно — поддержка доступна лишь на определённых моделях переговорных систем, которые стоят от нескольких тысяч долларов за единицу, поэтому массового кроссплатформинга с обычных ПК и ноутбуков ждать пока не стоит. Тем не менее даже такой шаг говорит о возможном распространении кроссплатформенных звонков на обычных пользователей уже в этом году.
2
Источник:
Windows Central
