Колонки с «Алисой» начнут звать своих владельцев на выборы

Власти РФ обсуждают, как задействовать новые технологии для привлечения избирателей на участки. Об этом пишут «Ведомости». 

Согласно источнику, как один из способов приглашения граждан на выборы рассматриваются голосовые оповещения из умных колонок. 

«Утром в день голосования они доброжелательно скажут, что можно проголосовать, а вечером напомнят про выборы, чтобы можно было успеть дойти до участка», — собеседник издания. 

По словам источника «Ведомостей», власти рассчитывают что умные колонки у людей включаются ежедневно, либо вовсе не выключаются, поскольку являются частью быта и частью привычного общения. «А значит, и уровень доверия к такому гаджету весьма высок».

Сообщается, что в конце 2025 и начале 2026 «Яндекс» уже начал тестировать форм продвижения внутри диалогов «Алисы» и в сопутствующих интерфейсах, однако представитель компании сказал, что договоренностей по использованию «Алисы» на выборах сейчас нет. 
Источник:
Ведомости
