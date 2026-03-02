Колонки с «Алисой» начнут звать своих владельцев на выборы

Власти РФ обсуждают, как задействовать новые технологии для привлечения избирателей на участки. Об этом пишут «Ведомости».
«Утром в день голосования они доброжелательно скажут, что можно проголосовать, а вечером напомнят про выборы, чтобы можно было успеть дойти до участка», — собеседник издания.
По словам источника «Ведомостей», власти рассчитывают что умные колонки у людей включаются ежедневно, либо вовсе не выключаются, поскольку являются частью быта и частью привычного общения. «А значит, и уровень доверия к такому гаджету весьма высок».
Сообщается, что в конце 2025 и начале 2026 «Яндекс» уже начал тестировать форм продвижения внутри диалогов «Алисы» и в сопутствующих интерфейсах, однако представитель компании сказал, что договоренностей по использованию «Алисы» на выборах сейчас нет.