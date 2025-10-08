Колоссальная афёра Джобса раскрыта спустя 15 лет

Фархад

4

Наверняка все, кому посчастливилось попользоваться iPhone 4 в числе первых покупателей, до сих пор помнят, что его нужно держать правильно. Именно так, как завещал сам Стив Джобс. В противном случае вас ждали проблемы со связью, которые в народе получили название Antennagate. Но тогда Apple смогла выкрутиться, а подробности стали известны только сейчас.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Самое интересное, что Apple в 2010 начала раздавать покупателям бесплатные чехлы-бамперы, чтобы частично решить проблему. Спустя год компания заявила, что улучшила антенну в iPhone 4S, но настоящая проблема скрывалась не в аппаратной части, а в программном обеспечении. Да, это был баг iOS.

Представители Apple заявили, что допустили ошибку в формуле, отвечающей за отображение количества полосок уровня сигнала. То есть, вместо условных 2 полосок система отображала 4 или 5. Поэтому пользователи не могли понять, почему при нормальном уровне сигнала у них не проходят звонки.

На протяжении 15 лет изменения в коде iOS оставались тайной, которую Джобс унёс с собой. Но на днях инженер-программист Сэм Генри Голд разобрался в чём подвох. Он скачал старые прошивки iOS и начал экспериментировать. В результате он выяснил, что гении Apple переписали всего лишь 20 байт кода, чтобы решить проблему антеннагейта.

В качестве дополнительного психологического воздействия Apple также увеличила высоту полосок, чтобы низкие уровни сигнала (1-2) выглядели не так устрашающе.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
iOS 26.1 опять изменит ваш айфон до неузнаваемости
Эксперт назвал 10 причин, почему не стоит думать о покупке iPhone Air
Вышли вторые публичные беты iOS 26.1 и macOS 26.1

Рекомендации

Рекомендации

Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников
Объявлены цены на новую Lada Iskra — не захочется никаких Hyundai и «китайцев»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+145
Smerch777S
А как тогда объяснить, что связь из-за бампера становилась лучше?))
Я все таки думаю, нихрена это не ось была, думаю аппаратная тема…..
Сегодня в 20:33
#