Колоссальная афёра Джобса раскрыта спустя 15 лет







Наверняка все, кому посчастливилось попользоваться iPhone 4 в числе первых покупателей, до сих пор помнят, что его нужно держать правильно. Именно так, как завещал сам Стив Джобс. В противном случае вас ждали проблемы со связью, которые в народе получили название Antennagate. Но тогда Apple смогла выкрутиться, а подробности стали известны только сейчас.

Самое интересное, что Apple в 2010 начала раздавать покупателям бесплатные чехлы-бамперы, чтобы частично решить проблему. Спустя год компания заявила, что улучшила антенну в iPhone 4S, но настоящая проблема скрывалась не в аппаратной части, а в программном обеспечении. Да, это был баг iOS.Представители Apple заявили, что допустили ошибку в формуле, отвечающей за отображение количества полосок уровня сигнала. То есть, вместо условных 2 полосок система отображала 4 или 5. Поэтому пользователи не могли понять, почему при нормальном уровне сигнала у них не проходят звонки.На протяжении 15 лет изменения в коде iOS оставались тайной, которую Джобс унёс с собой. Но на днях инженер-программист Сэм Генри Голд разобрался в чём подвох. Он скачал старые прошивки iOS и начал экспериментировать. В результате он выяснил, что гении Apple переписали всего лишь 20 байт кода, чтобы решить проблему антеннагейта.В качестве дополнительного психологического воздействия Apple также увеличила высоту полосок, чтобы низкие уровни сигнала (1-2) выглядели не так устрашающе.