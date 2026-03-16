«Коммерсант»: в России началась полная блокировка Telegram

Эксперты, опрошенные «Коммерсантъ FM», констатируют фактическое начало блокировки мессенджера Telegram в России. В минувшие выходные количество жалоб на некорректную работу сервиса резко выросло: 15 марта портал «Сбой.рф» зафиксировал 12 тысяч обращений, а днём ранее почти 6 тысяч. Пользователи сообщают о невозможности отправлять сообщения, проблемах с загрузкой медиафайлов и общей нестабильности соединения.

Автор издания «Код Дурова» Владислав Войтенко отметил, что в последние сутки Telegram при подключении через домашних провайдеров с российских IP-адресов фактически не работает. «Сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. При этом, как правило, чтобы всё подгрузить, требуется ждать несколько минут. Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть», — заявил Войтенко. Он также добавил, что в регионах, где активны только сайты из «белого списка», большинство VPN-сервисов не помогут получить доступ к мессенджеру.Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин подтвердил наличие проблем. По его словам, помимо мобильного приложения перестала работать и десктоп-версия Telegram. «Пока мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN, поэтому трудно сказать, работает мессенджер или нет. Тесты показывают, что, скорее всего, всё зависит от сети связи — сотовой, стационарной — а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста», — пояснил Амелькин.Ранее в СМИ появилась информация, что Telegram может быть полностью заблокирован в России с начала апреля 2026 года. В Кремле и Госдуме поясняли, что для продолжения работы мессенджер обязан соблюдать российское законодательство. Ключевые требования — удаление запрещённого контента и хранение персональных данных российских пользователей на территории страны. Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предупреждал, что после введения блокировки обойти её с помощью VPN не получится, так как Роскомнадзор обладает техническими средствами для обнаружения такого трафика.Юридическая коллизия заключается в том, что формально решение Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года о блокировке Telegram не отменено. Оно вступило в законную силу и продолжает действовать до сих пор. Однако в июне 2020 года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой принял решение о разблокировке мессенджера, сославшись на техническую невозможность ограничений начало сотрудничества с администрацией Telegram в борьбе с терроризмом. Фактически ведомство, являясь одновременно истцом и исполнителем судебного решения, самостоятельно прекратило исполнять его, что создало уникальную правовую ситуацию: Telegram остаётся запрещённым де юре, но был доступен де факто на протяжении почти шести лет. Текущие ограничения можно рассматривать как возврат к исполнению так и не отменённого решения суда.