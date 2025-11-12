Компании малого и среднего бизнеса присоединяются к МАХ





Подключение к Платформе для партнеров стало доступно более 700 тысячам российских компаний.

Предприниматели получили возможность интегрировать в национальный мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов. Для этого необходимо быть зарегистрированным на цифровой платформе МСП.РФ или иметь приложение в RuStore.Предпринимателям станут доступны:• Эффективные инструменты для онлайн-продаж товаров и услуг с помощью мини-приложений;• Автоматизация работы с клиентами и снижение нагрузки на поддержку через чат-бот;• Усиление PR и маркетинга с помощью собственного канала с публикациями контента о компании и ее продуктах.МАХ открыл Платформу для партнеров 23 октября — на первом этапе к ней могли подключиться компании, которые опубликовали приложение в RuStore. За две недели к платформе присоединились более пяти тысяч организаций, в том числе главный модный универмаг страны ЦУМ, ГК ФСК, образовательная платформа Учи.ру, международный аэропорт Внуково, сервисы АльфаСтрахование и ЮMoney.С 12 ноября функциональность площадки расширена на компании, которые зарегистрированы на платформе поддержки предпринимателей — МСП.РФ. В дальнейшем Платформа для партнеров будет открыта всему российскому бизнесу, включая самозанятых.