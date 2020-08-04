



30 июля в Подмосковье состоялась торжественная церемония награждения лауреатов VII ежегодной национальной премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия». В номинации «Лучший маркетинговый проект по поддержке регионального и федерального спорта в России» награду завоевал российский бренд электроники BQ – за сотрудничество с ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Салават Юлаев». В личностной номинации премии в очередной раз был отмечен генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов «За вклад в развитие и популяризацию спорта в России».





«Спорт занимает особое место в жизни нашей компании. Мы начали активно развивать это направление еще в 2017 году, – говорит Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ. – И вот уже третий год подряд наша компания становится лауреатом премии «Спорт и Россия». На этот раз мы получаем награду в номинации «Лучший маркетинговый проект по поддержке регионального и федерального спорта в России» – за сотрудничество с ХК «Салават Юлаев» и ХК «Спартак» (Москва). В рамках нашего сотрудничества с хоккейными клубами мы уже организовали множество интересных активностей для всех болельщиков: конкурсы «Лига BQ» и «Угадай счет», в которых самый удачливый получает смартфон, телевизор или атрибутику клуба с автографами любимых игроков, а также различные промо-мероприятия на каждом матче. В наших дальнейших планах – продолжать активно поддерживать российский спорт, особое внимание уделяя детско-юношескому спорту».

Премия «Спорт и Россия» – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области спорта и здорового образа жизни. Её участниками становятся организации или персоналии, внесшие существенный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни.Цель премии – определить лучшие практики в сфере спорта и здорового образа жизни, поощрить предприятия и организации, добившиеся наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России, а также укрепить связи среди профессионального сообщества. Официальный сайт премии sportsrussia.org





