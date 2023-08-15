Компания Setapp готовит свой магазин iOS-приложений на замену App Store



Однако компания Setapp, похоже, уверена, что iOS вскоре станет гораздо более открытой системой. Команда уже официально объявила о том, что магазин iOS-приложений будет выпущен и начала принимать заявки на размещение в нем от разработчиков.





«Setapp рада объявить, что более 30 текущих поставщиков смогут предоставить пользователям из ЕС полный набор приложений, расширяя спектр доступных приложений и предлагая расширенные функции на устройствах iOS, включая такие популярные инструменты, как Ulysses, Taskheat, NotePlan, PDFSearch, и Соулвер», — Setapp.



Привлечь сторонних девелоперов в свой будущий магазин компания решила самым верным способом — низкими комиссиями. Базовая доля дохода Setapp установлена аналогично App Store — 30% — однако разработчики могут воспользоваться бонусом и платить всего 10%, если будут привлекать новых клиентов.



Еврокомиссия установила крайний Привлечь сторонних девелоперов в свой будущий магазин компания решила самым верным способом — низкими комиссиями. Базовая доля дохода Setapp установлена аналогично App Store — 30% — однако разработчики могут воспользоваться бонусом и платить всего 10%, если будут привлекать новых клиентов.Еврокомиссия установила крайний срок исполнения нового закона на март 2024 года . До него осталось около полугода, так что совсем скоро мы увидим, чем закончится противостояние Apple и властей целого региона.