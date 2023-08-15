Компания Setapp готовит свой магазин iOS-приложений на замену App Store

Олег

Setapp


Компания Setapp, распространяющая приложения по подписке, заявила о подготовке к релизу собственного магазина iOS-приложений. Об этом пишет 9to5Mac.

Ранее мы рассказывали, что Евросоюз вскоре обяжет Apple открыть iOS и iPadOS для сторонних магазинов приложений. Инсайдеры уже говорили, что компания может регионально ограничить эту возможность, либо же вовсе избежать её внедрения.

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Однако компания Setapp, похоже, уверена, что iOS вскоре станет гораздо более открытой системой. Команда уже официально объявила о том, что магазин iOS-приложений будет выпущен и начала принимать заявки на размещение в нем от разработчиков.

«Setapp рада объявить, что более 30 текущих поставщиков смогут предоставить пользователям из ЕС полный набор приложений, расширяя спектр доступных приложений и предлагая расширенные функции на устройствах iOS, включая такие популярные инструменты, как Ulysses, Taskheat, NotePlan, PDFSearch, и Соулвер», — Setapp. 

Привлечь сторонних девелоперов в свой будущий магазин компания решила самым верным способом — низкими комиссиями. Базовая доля дохода Setapp установлена аналогично App Store — 30% — однако разработчики могут воспользоваться бонусом и платить всего 10%, если будут привлекать новых клиентов.

Еврокомиссия установила крайний срок исполнения нового закона на март 2024 года. До него осталось около полугода, так что совсем скоро мы увидим, чем закончится противостояние Apple и властей целого региона. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Mers
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часов назад в 18:42
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