Недавно мы узнали, что HBO и PlayStation Productions совместно работают над многосерийной адаптацией The Last of Us. Нил Дракман, креативный директор «Одни из нас» и её предстоящего сиквела выступает в качестве соавтора серила.
Участие людей из команды, которая занималась разработкой игры на нем не заканчивается. Дракман сообщил в своем Твиттере, что композитор Густаво Сантаолалья поможет в написании музыки предстоящего сериала HBO.
Саундтрек — одна из основных частей настроения и атмосферы, которая сопровождает путешествие Джоэла и Элли, поэтому эта новость должно порадовать фанатов игры. Пока нет никакой информации по поводу выхода сериала. Напомним, Дракман всё еще работает на «Одни из нас: Часть II», релиз которой запланирован на 29 мая.
Well this is exciting! Beyond lending his incredible musical talent to The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla is joining us to bring over The Last of Us to HBO!— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) March 11, 2020
Участие людей из команды, которая занималась разработкой игры на нем не заканчивается. Дракман сообщил в своем Твиттере, что композитор Густаво Сантаолалья поможет в написании музыки предстоящего сериала HBO.
Саундтрек — одна из основных частей настроения и атмосферы, которая сопровождает путешествие Джоэла и Элли, поэтому эта новость должно порадовать фанатов игры. Пока нет никакой информации по поводу выхода сериала. Напомним, Дракман всё еще работает на «Одни из нас: Часть II», релиз которой запланирован на 29 мая.
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