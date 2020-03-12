Одни из нас

Недавно мы узнали, что HBO и PlayStation Productions совместно работают над многосерийной адаптацией The Last of Us. Нил Дракман, креативный директор «Одни из нас» и её предстоящего сиквела выступает в качестве соавтора серила.

Участие людей из команды, которая занималась разработкой игры на нем не заканчивается. Дракман сообщил в своем Твиттере, что композитор Густаво Сантаолалья поможет в написании музыки предстоящего сериала HBO.

Саундтрек — одна из основных частей настроения и атмосферы, которая сопровождает путешествие Джоэла и Элли, поэтому эта новость должно порадовать фанатов игры. Пока нет никакой информации по поводу выхода сериала. Напомним, Дракман всё еще работает на «Одни из нас: Часть II», релиз которой запланирован на 29 мая.



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