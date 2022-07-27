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Компьютеры россиян атакует новый вирус — его не лечит даже переустановка Windows

Олег

Вирусъ


В сети распространяется новый вирус для ПК — он поражает UEFI. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского». 

Зловредное ПО получило название CosmicStrand — по классификации оно является руткитом. Это означает, что вирус действует скрыто и успешно маскируется от систем безопасности компьютера. По данным исследователей, создали CosmicStrand хакеры из Китая. При этом жертвами зловреда становились пользователи из России, Китая, Ирана и Вьетнама. 

На текущий момент все известные случаи заражения происходят на Windows-компьютерах и ноутбуках. Его «подлость» состоит в том, что базируется он вовсе не внутри Windows, а в UEFI — системе предзагрузки компьютера, которая напрямую не связана с ОС. Проще говоря, это небольшая ОС, которая установлена на любой материнской плате и помогает запускать основную операционку. 

Получается, что вирус активизируется еще до того, как Windows будет запущена. При этом его работа остается незаметной для большинства антивирусов, поскольку вредоносный код размещается на флеш-памяти материнской платы. По той же самой причине перезагрузка ПК или даже полная переустановка Windows никак не избавляют вас от зловреда — он остается в UEFI и просто подгружает для себя недостающие файлы снова и снова. 

Чем опасен CosmicStrand, специалисты из «Касперского» в подробностях не объясняют. Но само наличие такого кода внутри компьютера подразумевает потерю контроля над его безопасностью и стабильностью. 

Единственный способ избавиться от CosmicStrand — перепрошивка UEFI, что является весьма нетривиальной задачей для обычного пользователя. Чтобы защититься от вируса, «Касперский» советует своевременно устанавливать обновления UEFI от производителя вашего компьютера. 

Ранее мы рассказали, что Windows 7 смогли взломать при помощи калькулятора. Этой ОС давно пора отправляться на покой. 

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Источник:
Лаборатория Касперского
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Комментарии

+438
pincher
Не объясняют в чем опасность так как сами не знают🤣🤣🤣 может просто и не вирус ни какой просто неизвестная строчка в коде😅😎
27 июля 2022 в 10:57
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kardigan
+2633
kardigan
Подлые засранцы
27 июля 2022 в 11:26
#
Dmitriy
+265
Dmitriy
Пф, засранцы в MBR в 90-е были и ничего. Сами они появятся, их заносят юзвери, так что...
27 июля 2022 в 14:03
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