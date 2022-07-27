Компьютеры россиян атакует новый вирус — его не лечит даже переустановка Windows

В сети распространяется новый вирус для ПК — он поражает UEFI. Об этом рассказали в «Лаборатории Касперского».
Зловредное ПО получило название CosmicStrand — по классификации оно является руткитом. Это означает, что вирус действует скрыто и успешно маскируется от систем безопасности компьютера. По данным исследователей, создали CosmicStrand хакеры из Китая. При этом жертвами зловреда становились пользователи из России, Китая, Ирана и Вьетнама.
На текущий момент все известные случаи заражения происходят на Windows-компьютерах и ноутбуках. Его «подлость» состоит в том, что базируется он вовсе не внутри Windows, а в UEFI — системе предзагрузки компьютера, которая напрямую не связана с ОС. Проще говоря, это небольшая ОС, которая установлена на любой материнской плате и помогает запускать основную операционку.
Получается, что вирус активизируется еще до того, как Windows будет запущена. При этом его работа остается незаметной для большинства антивирусов, поскольку вредоносный код размещается на флеш-памяти материнской платы. По той же самой причине перезагрузка ПК или даже полная переустановка Windows никак не избавляют вас от зловреда — он остается в UEFI и просто подгружает для себя недостающие файлы снова и снова.
Чем опасен CosmicStrand, специалисты из «Касперского» в подробностях не объясняют. Но само наличие такого кода внутри компьютера подразумевает потерю контроля над его безопасностью и стабильностью.
Единственный способ избавиться от CosmicStrand — перепрошивка UEFI, что является весьма нетривиальной задачей для обычного пользователя. Чтобы защититься от вируса, «Касперский» советует своевременно устанавливать обновления UEFI от производителя вашего компьютера.
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