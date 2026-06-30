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Конец эпохи дешевых поездок? Водители такси массово отказываются от заказов и бросают работу

Олег

Фото: Unsplash 

Российский рынок такси столкнулся с топливным кризисом, который спровоцировал серьезный дефицит машин и сделал водителей более разборчивыми в заказах. Из-за перебоев с горючим, начавшихся в конце мая, водители массово отказываются выходить на линию. 

Из-за нехватки топлива страдают именно таксисты. В отличие от муниципального транспорта, который снабжается бензином централизованно, водители такси зависят от обычных АЗС. Поэтому вместо выполнения заказов они вынуждены часами стоять в очередях или колесить по городу в поисках бензина. Ради экономии ресурсов таксопарки советуют водителям заправляться глубокой ночью или на рассвете.

Изменилось и поведение самих извозчиков: они все чаще отказываются от дальних поездок и заказов в центр города, боясь остаться с пустым баком в пробке. Как результат — общие траты россиян на такси и каршеринг просели на 3%. Более того, самих таксистов становится меньше — их число уже снизилось от 5% до 20%.

Главная проблема сейчас — падение рентабельности. Расходы водителей на топливо резко выросли, а тарифная сетка, которую жестко контролируют агрегаторы, осталась прежней. Если топливные ограничения затянутся, опрошенные «Коммерсантом» эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение числа машин на дорогах — а значит, поездки резко станут дороже и ждать водителя придется дольше. 
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии (2)

+73
myname32
интересно когда поездки были дешевыми? до 21го если только.
Сегодня в 10:50
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kardigan
+4475
kardigan
И куда же пойдёт тот, кто кроме баранки ничего не умеет? Куда вы денетесь, в курьеры пойдете ?
2 часа назад в 11:41
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