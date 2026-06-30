Конец эпохи дешевых поездок? Водители такси массово отказываются от заказов и бросают работу

Российский рынок такси столкнулся с топливным кризисом, который спровоцировал серьезный дефицит машин и сделал водителей более разборчивыми в заказах. Из-за перебоев с горючим, начавшихся в конце мая, водители массово отказываются выходить на линию.Из-за нехватки топлива страдают именно таксисты. В отличие от муниципального транспорта, который снабжается бензином централизованно, водители такси зависят от обычных АЗС. Поэтому вместо выполнения заказов они вынуждены часами стоять в очередях или колесить по городу в поисках бензина. Ради экономии ресурсов таксопарки советуют водителям заправляться глубокой ночью или на рассвете.Изменилось и поведение самих извозчиков: они все чаще отказываются от дальних поездок и заказов в центр города, боясь остаться с пустым баком в пробке. Как результат — общие траты россиян на такси и каршеринг просели на 3%. Более того, самих таксистов становится меньше — их число уже снизилось от 5% до 20%.Главная проблема сейчас — падение рентабельности. Расходы водителей на топливо резко выросли, а тарифная сетка, которую жестко контролируют агрегаторы, осталась прежней. Если топливные ограничения затянутся, опрошенные «Коммерсантом» эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение числа машин на дорогах — а значит, поездки резко станут дороже и ждать водителя придется дольше.