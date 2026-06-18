Конец эпохи культовых бэкапов? macOS 27 Golden Gate не поддерживает Time Capsule

Одним из спорных решений в macOS 27 Golden Gate стало закрытие целого пласта старых сетевых технологий. Apple официально прекращает поддержку AFP, из-за чего в системе перестанет работать совместимость с легендарными Time Capsule в Time Machine. Это фактически завершает долгую историю системы резервного копирования, которая когда-то была тесно связана с экосистемой Apple.Первая Time Capsule появилась ещё в 2008 году как гибрид роутера и сетевого накопителя для бэкапов через Time Machine. Она работала на базе AFP и ранних версий SMB. Но со временем Apple постепенно уходила от этого стека: SMB стал основным протоколом ещё в OS X Mavericks, а поддержка серверной части AFP исчезла в macOS Big Sur. Теперь в macOS 27 удаляется и клиентская часть, окончательно закрывая совместимость с этим протоколом.Причина изменений — переход на более современные стандарты. macOS 27 требует SMBv2 и SMBv3 для сетевых дисков, а также усиливает требования безопасности, включая TLS 1.2 как базовый минимум. Это делает старые устройства Time Capsule технически несовместимыми, поскольку они используют устаревшие версии SMB и не соответствуют новым требованиям шифрования и аутентификации.К счастью, энтузиаст с GitHub уже создал решение под названием TimeCapsuleSMB. Забавный факт: утилиту разработал инженер Microsoft Джеймс Чанг. Она заменяет устаревший стек на современный Samba, включая поддержку SMB3, а также интеграцию через Bonjour, что позволяет использовать Time Capsule как обычный сетевой диск в Finder. Однако решение работает не идеально: старые модели требуют ручного запуска после перезагрузки, а первый запуск резервного копирования воспринимается системой как новое хранилище, что фактически создаёт отдельную цепочку бэкапов.Напомним, macOS 27 сейчас находится в бета-тестировании. Она рассчитана только на компьютеры с чипами Apple Silicon, поэтому пользователи Mac на Intel останутся на предыдущих версиях системы и продолжат использовать Time Capsule без изменений.Увы, для перехода на новую macOS владельцам Time Capsule придётся выбирать современные решения для резервного копирования — от NAS до внешних накопителей или модифицированных сетевых хранилищ.