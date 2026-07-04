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Конец эпохи литий-ионных аккумуляторов? Новая батарея хранит энергию в два раза эффективнее

Александр


Исследователи из Университета Тохоку в Японии совместно с коллегами из Ланьчжоуского университета и SRM University AP разработали гибридный межслойный материал TUS-44, который решает ключевую проблему литий-серных аккумуляторов — так называемый «эффект полисульфидного шаттла». В отличие от традиционных барьерных решений, новый слой не просто блокирует миграцию растворимых полисульфидов, а химически связывает их, одновременно ускоряя электрохимические реакции преобразования серы. Благодаря этому аккумуляторы сохраняют высокую эффективность даже после сотен циклов зарядки и разрядки.

В лабораторных испытаниях ячейка с новым материалом показала обратимую ёмкость 1455,7 мА·ч/г при токе 0,2 А/г, а при высокой нагрузке в 10 А/г сохранила 773 мА·ч/г. После 1000 циклов зарядки-разрядки при 5 А/г деградация ёмкости составила всего 0,034% на цикл — это один из лучших показателей для литий-серных батарей. При этом исследователи собрали не просто лабораторный прототип, а пакетный аккумулятор (pouch cell), который продемонстрировал удельную энергоёмкость около 674 Вт·ч/кг. Для сравнения, современные литий-ионные батареи обеспечивают плотность энергии в диапазоне 150–250 Вт·ч/кг.

На данный момент это научная разработка, а не серийный продукт. В основе технологии лежит ковалентный органический каркас (COF) TUS-44, построенный из фрагментов тетратиафульвалена (TTF) и бензо[18]краун-6, объединённых с графеном. Молекулярная архитектура включает атомы азота, кислорода и серы, которые совместно захватывают полисульфиды и ускоряют их превращение. Как отмечает доцент Саикат Дас из Университета Тохоку, цель состояла в том, чтобы спроектировать интерфейс, который не просто блокирует полисульфиды, а активно управляет их реакционным путём.
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Комментарии (3)

Вася Вотафаков
+6583
Вася Вотафаков
Может мой миник доживет и впихну в него такую батарейку 🫠
Сегодня в 15:57
#
+353
Monder
Сколько уже этих концов было… До сих пор только один видел — фирма начала пауэрбанки выпускать, но дороговатые
Сегодня в 17:17
#
Trenerstas
+19
Trenerstas
О каком минике говорите?!))
у меня 5й и 7й. Пятый даже очень ничего еще держит))
час назад в 21:34
#

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