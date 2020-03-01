В ближайшие месяцы у компаний Google, Microsoft и Apple должны пройти конференции для разработчиков: I/O — с 12 по 14 мая, Build — с 19 по 21 мая, WWDC — с 3 по 7 июня. Власти США могут ввести меры, которые поставят по угрозу срыва эти мероприятия.
По состоянию на 1 марта во всём мире коронавирусом COVID-19 было заражено 86992 человека, из них 71 — в США. В Сиэттле, где находится штаб-квартира Microsoft и проводится конференция Build, зафиксирован один летальный исход от заражения. Мэр города Дженни А. Дуркан посоветовал людям, которые чувствуют недомогание, оставаться дома и воздержаться от появления на работе и в публичных местах. Он также заявил, что компаниям, которые осуществляют деятельность в Сиэттле, необходимо составить план, который позволит избежать распространение вируса.
Не исключено, что аналогичные меры безопасности будут распространяться на другие американские города, в том числе Маунтин-Вью, где проходит Google I/O, и Сан-Хосе, где Apple проводит конференцию WWDC. Власти США анонсировали временный запрет на въезд для тех, кто находится в странах, в которых зафиксирована вспышка COVID-19, прежде всего — из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии.
Конференции для разработчиков, которые ежегодно проводят Google, Microsoft и Apple, традиционно посещает несколько десятков тысяч человек, в том числе приезжие из других стран. Существует большая вероятность, что в этом году они будут отменены. Точно так же ранее отменили проведение международной выставки электроники Mobile World Congress в Барселоне, туристической выставки ITB в Берлине, Женевского автосалона, выставки элитных часов Watches & Wonders в Женеве, конференции Facebook F8 в Сан-Хосе и Game Developers Conference в Сан-Франциско.
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