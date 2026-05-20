Конференция инвесторов и трейдеров SMART-LAB CONF 20 июня 2026 в Санкт-Петербурге

Александр


20 июня в Санкт-Петербурге пройдёт масштабная конференция для частных инвесторов, организованная независимым сообществом инвесторов и трейдеров Smart-Lab.ru.

В конференции участвуют более 50 публичных компаний: «Сбер», «Совкомбанк», «Яндекс», ВТБ, «Т-Технологии», «Аэрофлот», «Московская биржа», Positive Technologies, «ФосАгро», ДОМ.РФ, HeadHunter, Ozon, «Северсталь», Астра, X5, «МТС Банк», «Норникель» и другие.

Также в мероприятии примут участие брокеры «Финам», «Газпромбанк Инвестиции», Go Invest, БКС.

В программе — выступления эмитентов, аналитиков и представителей брокеров, финансовых блогеров и авторов популярных телеграм-каналов об инвестициях. 

Программа форума будет включать секции выступлений по долгосрочным инвестициям, трейдингу, облигациям, а также сессии эмитентов Мосбиржи.

На конференции будут выступать в общей сложности более 100 спикеров: эмитенты, аналитики, брокеры и финансовые блогеры.

В мероприятии примут участие более 2000 частных инвесторов и представителей брокеров, эмитентов, банков, фондов, управляющих компаний и других профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Подробная информация о конференции: conf.smart-lab.ru.
