Microsoft Build — конференция для разработчиков, которая проводится в Сиэтле. Это мероприятие уже стало традицией, на котором демонстрируется множество различных вещей, затрагивающих многочисленных пользователей Windows, Office и другие продукты компании. В этом году Build пройдет исключительно в виртуальном режиме.



Компания заявила, что ежегодное мероприятие Microsoft Build для разработчиков состоится как цифровое мероприятие. Вчера губернатор Вашингтона Джей Инсли объявил о запрете мероприятий с участием более 250 человек. Запрет продлится, как минимум, до конца марта. Несмотря на то, что срок проведения Build не попадает под этот срок, компания Microsoft решила подготовить заинтересованных заранее к «виртуальному формату». Напомним, конференции Facebook F8 и Google I/O должны были состояться в начале мая, но они уже были отменены и тоже пройдут в режиме онлайн.



В прошлом году Microsoft на мероприятии Build продемонстрировала ядро Linux для Windows 10 и Minecraft AR, а в этом году ожидается много информации о Windows 10x, а также о поддержке разработчиков приложений для двухэкранных устройств, таких как Surface Neo.





