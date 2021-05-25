





Ни для кого не секрет, что ноутбуки Apple с чипом M1 получились достаточно мощными, но и дорогими — за базовую версию MacBook Air придется отдать $999 или около 90 тысяч рублей в России. При этом далеко не всем нужна высокая производительность, поэтому компания Qualcomm пошла другим путем, представив SoC Snapdragon 7c Gen 2 для недорогих ноутбуков на Windows и хромбуков.Новинка имеет 8 ядер Kryo 468 с частотой до 2.55 ГГц и видеоускоритель Adreno 618. SoC поддерживает память LPDDR4x-4266 и накопители с UFS 2.1. При этом есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а за подключение к сотовым сетям отвечает 5G-модем Snapdragon X15.Что касается тестов производительности, то, по данным Qualcomm, Snapdragon 7c Gen 2 на 10% быстрее «большинства конкурирующих платформ», обеспечивая при этом вдвое большую автономность. Кроме того, новый чип умеет воспроизводить 4K HDR-видео и Hi-Fi звук. Первые устройства с такой SoC выйдут уже этим летом.