





Компания Qualcomm продолжает развивать свои ARM-процессоры для устройств на Windows, и в бенчмарке Geekbench 5 появился тест Snapdragon 8cx Gen 3. SoC получила 8 ядер с частотой до 2.7 ГГц, и это пока вся доступная о ней информация.Тест проводился на полноценной Windows 10 Pro, и результаты оказались интересными: в однопоточном режиме новинка набрала 982 балла, в многопоточном — 4918. Если сравнивать этот результат с другими ARM-процессорами, то Snapdragon 8cx Gen 3 получил на 40% лучшую одноядерную производительность, чем предшественник в лице Snapdragon 8cx, однако на 15% отстал от Snapdragon 888 и на 44% — от Apple M1.С многоядерной производительностью все лучше: отставание от Apple M1 уже только 36%. При этом Snapdragon 8cx Gen 3 оказался всего на 9% медленнее текущего топового ультрабучного процессора Intel Core i7-1165G7. В итоге можно видеть, что у Qualcomm очень неплохо получается улучшать свой ARM-процессор для Windows, и можно предположить, что к релизу его производительность еще подрастет, и возможно Snapdragon 8cx Gen 3 сможет конкурировать с лидером в лице Apple M1.