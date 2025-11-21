Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Конкуренты ополчились на Билайн. Оператор дал вечную скидку 50% и начал платить за входящие

Александр

Фото freepik

Новые акционные предложения «Вымпелкома» (бренд Билайн) спровоцировали конкурентный конфликт на рынке мобильной связи. Оператор предложил абонентам бессрочную 50-процентную скидку при переходе с сохранением номера и выплату 50 копеек на счёт за каждую полную минуту разговора при входящих вызовах с номеров других операторов. По сведениям «Коммерсанта», эти инициативы вызвали крайне негативную реакцию конкурентов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«МегаФон», МТС и Т2 направили коллективное письмо в адрес руководства «Вымпелкома», в котором потребовали немедленно прекратить акции, нарушающие «взаимовыгодный баланс интересов». Операторы утверждают, что такие меры направлены на причинение убытков конкурентам и нарушают сложившееся рыночное равновесие. В случае отказа они угрожают обращениями в суд и ФАС с требованием признать действия «Вымпелкома» недобросовестной конкуренцией.

В компании намерены продолжать акцию, подчёркивая, что она адаптирует для телеком-рынка практики, успешно зарекомендовавшие себя в банковской сфере. «Вымпелком» проводит аналогию с кешбэком, когда банк делится с клиентом частью межбанковской комиссии. Компания концентрируется на привлечении активных абонентов и росте среднего дохода от пользователя.

Подобные акции уже вызывали конфликты в прошлом. В 2010 году Tele2 (ныне Т2) зафиксировала семикратный рост затрат на звонки своих абонентов на номера МТС после проведения акции «Бонус за входящие». Тогда ФАС признала действия МТС нарушением закона о защите конкуренции, и операторы заключили мировое соглашение.

По данным на 2024 год, у «Вымпелкома» в «большой четвёрке» российских операторов сотовой связи была наименьшая доля рынка в денежном выражении (14%) и меньше всего абонентов (43 млн) при наибольшем на рынке показателе ARPU. Эксперты отмечают, что хотя агрессивные скидки и акции привлекательны для абонентов, они могут спровоцировать ценовую войну, в которой из-за снижения прибыли проиграют все операторы.
-2
Cсылки по теме:
Автопродление водительских прав отменяется
Водителей начали штрафовать по новой схеме. Платить придётся в разы больше!
﻿Электронные повестки, 30 дней на явку, откупиться нельзя: какие изменения ждут призывников с этого года

Рекомендации

Рекомендации

Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
В Max появилась возможность, о которой пользователи Telegram и WhatsApp* даже не смеют мечтать
Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2727
tellurian
Нормальное предложение.
Чего возмущаются? Читал сегодня некоторых людей, кто в теме. У мегафона и теле2 есть в таком же ключе предложения. Пытаются переманить абонентов.
58 минут назад
#