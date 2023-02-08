Конор Макгрегор переоделся в Стива Джобса и рекламирует «яблочную» новинку

Фархад

The Notorious

Ирландский боец смешанных боевых искусств, и экс-чемпион UFC в лёгком весе, Конор Макгрегор провел презентацию нового «яблочного» продукта, но не от Apple, а от своего бренда Proper No. Twelve.

На днях Ноториус опубликовал в Twitter фотографию в чёрной водолазке и прозрачных очках, сопроводив подписью «настраиваю своего внутреннего Стива Джобса на завтрашнюю мегапрезентацию». Дерзкий боец также отметил официальный аккаунт Apple.

The Notorious

Спустя сутки Конор, сдержав своё слово, опубликовал ролик с анонсом нового «революционного продукта легендарной винокурни Proper No. Twelve — Irish Apple». Как вы догадались, речь идёт об ирландском виски Proper No. Twelve с нотками «свежего и сочного ирландского яблока».



Весь ролик снят в стиле презентаций Apple из начала 2000-х, когда Джобс лично выступал перед публикой, разбавляя основную речь шутками и видеоматериалами. Более того, Макгрегор исказил легендарный слоган производителя iPhone, превратив «Think Different» в «Drink Different». Тем не менее выступал он не так уверено, как это делал Джобс, да и харизмы у бойца MMA куда меньше, чем у основателя Apple.

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Источник:
The Notorious MMA
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Комментарии

+19
Юра из МУРа
Ему до Стива как мне до свадьбы
45 секунд назад
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