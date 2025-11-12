Консольный гейминг похоронен: Valve представила суперкомпьютер Steam Machine и ещё пару гаджетов







Пока Microsoft и Sony постепенно закапывают свои игровые подразделения, компания Valve продолжает удивлять неожиданными анонсами. Сегодня создатели Steam представили три новых устройства: компактный игровой ПК Steam Machine, автономную VR-гарнитуру Steam Frame и необычный геймпад Steam Controller.

Согласно официальному заявлению, Steam Machine обладает мощностью в шесть раз больше, чем у Steam Deck. Девайс позволяет запускать абсолютно любые игры из библиотеки Steam и не только. Работает устройство на кастомном процессоре AMD Zen 4 и дискретной видеокарте AMD RDNA 3 28CU на 8 ГБ для стационарных компьютеров, которые обеспечивают 4К-гейминг при 60 кадрах в секунду с помощью технологии FSR. Дополняют всё это 16 ГБ DDR5 ОЗУ и SSD на 512/2048 ГБ. Также компьютер оснащён Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, портами DP 1.4, HDMI 2.0, USB-A, USB-C, Ethernet и RGB-подсветкой. Весит Steam Machine всего 2,6 кг, а работает на SteamOS.Steam Frame — беспроводной шлем виртуальной реальности с контроллерами, на котором можно запускать всю библиотеку Steam. В комплекте идёт модуль для беспроводной трансляции с ПК, но и сама гарнитура работает на SteamOS. Она оснащена чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ, что обеспечивает Steam Frame автономный запуск обычных и VR-игр без необходимости подключения к ПК. Внутри установлены ЖК-дисплеи с разрешением 2160х2160 пикселей для каждого глаза, а частота обновления составляет 72-144 Гц. Среди прочих особенностей — Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, два динамика, камеры с 6DOF-отслеживанием, микрофон.Steam Controller — нестандартный геймпад с элементами управления от Steam Deck. Тут такие же тачпады, стики, кнопки, гироскоп, вибромоторы, но Valve улучшила их начинку. Работает геймпад по Bluetooth или по кабелю. В комплект входит зарядная станция, которая выступает беспроводным передатчиком с низкой задержкой. Заявленная автономность — 35 часов.Цен пока нет, как и точных сроков начала продаж. Valve обещает раскрыть подробности в 2026 году. Похоже, Half-Life 3 мы так и не дождёмся.