Telegram

Просмотр постов в Telegram-каналах стал платным

Олег

Дуров


В Telegram появилась функция платных публикаций. Об этом сообщает профильный ресурс Telegram Info.

Согласно источнику, речь идет о специальных постах в публичных и приватных каналах блогеров, которые требуют оплаты. Пользователь не может посмотреть содержимое сообщения, пока не заплатит за него указанную автором сумму. 

Varlamov

Пример реализации такого платного контента можно увидеть в Telegram-канале Ильи Варламова. По умолчанию подписчик видит лишь очертания медиаконтента, а после оплаты может просмотреть его как обычно. Отправка платных постов происходит через официального бота @donate, и через него же принимается оплата за них. 

Telegram

Telegram Info отмечает, что на текущий момент функция находится на этапе тестирования. Однако, судя по всему, ею уже могут пользоваться блогеры и авторы, которые подключили свой канал к боту @donate. 

-3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
⚡️ Никнеймы в Telegram становятся платными
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram
Как слушать ролики с YouTube в фоновом режиме без Premium-подписки
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!
AliExpress определился с курсом, по которому высчитываются цены
«Тинькофф-банк» рассказал, как обойти новую комиссию «Сбербанка». Есть одна хитрость
Apple переводит AirPods на USB-С максимально хитрым способом. Тим Кук — гений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

st00p1dm0nkey
+3801
st00p1dm0nkey
Одну штуку им на воротник, а не покупку картинок 🖕
16 минут назад
#
+160
petru4e
Я этого гуся кучерявого и бесплатно не смотрел,еще деньги ему платить.
16 минут назад
#
+460
law
ВебКам ликует)
минуту назад
#
Купить рекламу