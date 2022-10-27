Просмотр постов в Telegram-каналах стал платным

В Telegram появилась функция платных публикаций. Об этом сообщает профильный ресурс Telegram Info.Согласно источнику, речь идет о специальных постах в публичных и приватных каналах блогеров, которые требуют оплаты. Пользователь не может посмотреть содержимое сообщения, пока не заплатит за него указанную автором сумму.Пример реализации такого платного контента можно увидеть в Telegram-канале Ильи Варламова. По умолчанию подписчик видит лишь очертания медиаконтента, а после оплаты может просмотреть его как обычно. Отправка платных постов происходит через официального бота @donate, и через него же принимается оплата за них.Telegram Info отмечает, что на текущий момент функция находится на этапе тестирования. Однако, судя по всему, ею уже могут пользоваться блогеры и авторы, которые подключили свой канал к боту @donate.