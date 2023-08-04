Контрабандиста поймали с 13 кг айфонов — угадайте, как он их пытался провезти 🙈

Олег

iPhone

Фото: 63ch.ru

В Китае на границе задержали мужчину, который попытался ввезти туда 68 айфонов прямо на себе. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, в ночь на 31 июля неизвестный мужчина в темно-синей рубашке подошел к таможенному контролю. Он выбрал «зеленую дорожку», то есть посчитал, что ему нечего декларировать, и попытался пересечь КПП.

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Внимание сотрудников таможни привлекла странная походка контрабандиста — он шел очень тяжело и неуклюже. Его остановили и решили проверить. Каково же было удивление таможенников, когда они увидели множество айфонов, прикрученных скотчем к талии, ногам и животу мужчины!

Айфоны

Размотав эту мумию, сотрудники КПП насчитали 68 iPhone, которые неизвестный попытался ввезти в Китай — скорее всего, для последующей перепродажи. Если посчитать условный вес каждого смартфона в 200 грамм, то суммарно мужчина нацепил на себя около 13 кг хрупкого груза. Теперь ему грозит наказание по закону о контрабанде. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

kardigan
+3115
kardigan
Братело на фронте чуть ли ни мешок сахара на себе таскает и нифига. А тут бл.. 12 кило ширпотреба поносить на пару часов. Норм.
Сегодня в 09:19
#
Hello!
+622
Hello!
«В ночь на 31 июля неизвестный мужчина в темно-синей рубашке подошел к таможенному контролю.» Звучит как начало детективной книги ))
Сегодня в 09:40
#
shah777111
+268
shah777111
Заголовок написан с такой интригой, как будто, китаец пытался проносить аппараты, в том месте, где солнце не светит😂
2 часа назад в 11:28
#
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