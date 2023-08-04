Контрабандиста поймали с 13 кг айфонов — угадайте, как он их пытался провезти 🙈

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В Китае на границе задержали мужчину, который попытался ввезти туда 68 айфонов прямо на себе. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, в ночь на 31 июля неизвестный мужчина в темно-синей рубашке подошел к таможенному контролю. Он выбрал «зеленую дорожку», то есть посчитал, что ему нечего декларировать, и попытался пересечь КПП.







Внимание сотрудников таможни привлекла странная походка контрабандиста — он шел очень тяжело и неуклюже. Его остановили и решили проверить. Каково же было удивление таможенников, когда они увидели множество айфонов, прикрученных скотчем к талии, ногам и животу мужчины!







Размотав эту мумию, сотрудники КПП насчитали 68 iPhone, которые неизвестный попытался ввезти в Китай — скорее всего, для последующей перепродажи. Если посчитать условный вес каждого смартфона в 200 грамм, то суммарно мужчина нацепил на себя около 13 кг хрупкого груза. Теперь ему грозит наказание по закону о контрабанде. Внимание сотрудников таможни привлекла странная походка контрабандиста — он шел очень тяжело и неуклюже. Его остановили и решили проверить. Каково же было удивление таможенников, когда они увидели множество айфонов, прикрученных скотчем к талии, ногам и животу мужчины!Размотав эту мумию, сотрудники КПП насчитали 68 iPhone, которые неизвестный попытался ввезти в Китай — скорее всего, для последующей перепродажи. Если посчитать условный вес каждого смартфона в 200 грамм, то суммарно мужчина нацепил на себя около 13 кг хрупкого груза. Теперь ему грозит наказание по закону о контрабанде.