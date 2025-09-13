«Король и шут», Lady Gaga, Zardonic: в VK Музыке узнали, что слушают авторы популярных IT-изданий России





В опросе участвовали авторы 12 российских IT-изданий и телеграм-каналов: iGuides, Big Geek, Hi-Tech Mail, Rozetked, «Код Дурова», wylsa.com, VC.ru, Habr, TechInsider, «Типичный программист», DTF, «в IT и выйти».

Артём Фунтиков, редактор iGuides

Музыка определённо вдохновляет. Так, однажды в рекомендациях попался трек Chipzel — девушки-диджея из Ирландии. Копнул глубже, а это саундтрек к игре Super Hexagon. Скачал, погрузился и под впечатлением написал обзор на неё. Бывает наоборот. Встретился с Антоном Беляевым на лекции об ИИ и гаджетах, а спустя день начал изучать дискографию его группы Therr Maitz. Сейчас у меня нет жанровых предпочтений, стараюсь не запирать себя в рамках. Заходит всё: от трендовых поп-исполнителей до экстремального металла и андеграунда, главное, чтобы исполнитель вложил в трек что-то особенное.





Максим Курмаев, главный редактор Big Geek

Музыка — это всё. Это фон во время работы и отдых после неё. Это возможность сосредоточиться, когда нужно, или расслабиться, когда хочется. Бесчисленное количество текстов было написано под различные треки, а выпущено и отредактировано — ещё больше. Музыка — полноценный инструмент, который может вдохновить сделать то, что ты давно откладывал, и начать что-то совершенно новое. Я слушаю самые разные жанры и стили, постоянно нахожу новых артистов и собираю большую коллекцию пластинок. Чаще всего музыка находит меня сама.





Иван Остапенко, главный редактор Hi-Tech Mail

Музыка для IT-специалиста — это мощный источник энергии для решения задач, но её нужно использовать аккуратно, чтобы не заглушать внутренний голос. Правильно подобранная музыка помогает справляться с монотонными делами и фокусироваться, например Lo-Fi или лёгкий поп для расслабления и бодрая музыка для срочных задач. Я вырос на роке 70−90-х: Deep Purple, Rammstein, Billy Idol, «Алиса», The Offspring, Queen. Сейчас слушаю разных исполнителей в зависимости от настроения: Kanye West, «Бонда с кнопкой», The Hatters и даже Поля Мориа. Однако рок во всех его поджанрах остаётся любимым направлением: нравится сочетание сложных партий, сложного вокала и ярких выступлений. Любовь вне времени — к Muse и Foo Fighters.

Данил Гаращенко, главный редактор Rozetked

Музыка для меня — это способ отвлечься. Чаще всего я слушаю радио за рулём. Это может быть и попса, и что-то потяжелее. Мой музыкальный потолок — это, пожалуй, Linkin Park и Metallica. В основном люблю иностранную музыку; хотя иногда включаю и отечественных исполнителей, но новых находок у меня немного.

Кирилл Сергеев, шеф-редактор «Код Дурова»

Я меломан, в моём плейлисте можно найти всё — от Bad Boys Blue или Димы Билана до Caliban и первых альбомов Bring Me The Horizon. Музыка для меня — это саундтрек к жизни, который сопровождает в поездках и перелётах, в метро и во время прогулок, усиливает позитивные эмоции, помогает подумать или отвлечься, перезагрузиться — и даже иногда расслабиться и уснуть после тяжёлого рабочего дня.

Илья Кичаев, главный редактор wylsa.com

Полина Лааксо, шеф-редактор vc.ru

Музыка для меня — проводник состояний. Возвращает в то, что никак не отпустишь, ведёт дорогой, по которой тебе никогда не идти, и притупляет или, напротив, гипертрофирует то, что истощает или питает здесь и сейчас. Инди или этника, классический рок или британский постпанк, фанк или соул — неважно. Главное, чтоб задевало. Жизнь без музыки представляю с трудом, но трудиться под неё не могу — наглейшим образом отбирает ресурс. Так что лучший трек для работы — пусть не звенящая, но тишина.

Ася Карпова, редактор vc.ru

Панк-рок, прогрессив-рок, психоделический рок. Одним словом — рок! Люблю слушать музыку перед работой: мысленно следуя за мелодией, возвращаюсь в рабочее состояние. Если это несрочный лонгрид, который тяжело идёт, можно на пару минут включить инструментальную или электронную музыку, например, Daft Punk. Это помогает абстрагироваться от дурацких отвлекающих мыслей. Из новых жанров люблю русский фолк или инди-фолк, например группу «Бонд с кнопкой» — в этих песнях много ностальгии и силы.

Анастасия Баканова, выпускающий редактор сайта TechInsider.ru

Музыка — это источник вдохновения и усилитель эмоций. Иногда лучшие идеи приходят в голову, когда ты ни о чём не думаешь и на повторе переслушиваешь засевший в голове трек. Так родился уже не один проект. Во время работы чаще слушаю музыку без слов, которая играет на фоне. Как правило, это что-то из классики, например шестая сюита для виолончели Баха. Очень помогает сосредоточиться и структурировать мысли.

Иван Савин, Python-разработчик, менеджер отдела продаж телеграм-канала «Типичный программист»

Музыка — это способ медитации. Музыка помогает скрасить время, может вдохновить на хорошее настроение и воспоминания. Из жанров больше всего нравится рок 70−90-х.

Никита Ентус, редактор DTF

Обычно я предпочитаю рок-музыку во всех её проявлениях, но несколько лет назад стало очевидно, что писать и редактировать тексты под тяжёлые риффы проблематично — сбивает концентрацию. Поэтому музыкальные горизонты пришлось расширить под что-то более спокойное и эмбиентичное, если можно так сказать. Поэтому в топ любимой музыки под работу быстро вошла After Dark от Mr.Kitty (с её бесконечными ремиксами), группа Cigarettes After Sex с её меланхоличным звучанием, саундтрек «Драйва», пусть фильм я не очень люблю, а также классика в лице Дэвида Боуи. Ну, а Never Fade Away из саундтрека Cyberpunk 2077 — просто очень хорошая песня. Вся остальная фоновая рабочая музыка «прыгает» от этих треков.

Егор Севостьянов, редактор «в IT и выйти»

Для айтишника музыка — это скорее способ отвлечься и сконцентрироваться, чем развеселить себя. Она помогает войти в рабочий ритм и не отвлекаться на соцсети и мессенджеры, а также может вдохновить на новые идеи и просто помогает мечтать.

Сергей Ляджин, CTO бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK

Для меня музыка — это источник вдохновения и способ перезарядки, когда нужно переключиться с одного процесса на другой, а также абстрагироваться от внешнего мира и сосредоточиться на работе. Ближе всего мне рок — от AC/DC до Led Zeppelin. При этом я открыт к разной музыке, если она оригинальна, в ней есть интересная мелодия или смысл.

В канун Дня программиста (256 день в году) VK Музыка узнала, под какие треки работают и отдыхают журналисты популярных российских медиа об IT и технологиях, а также выяснила музыкальные вкусы программистов и разработчиков.Также VK Музыка собрала статистику по самым популярным трекам и артистам у у пользователей ВКонтакте с указанной в профиле IT-специальностью.• Jakone & Kiliana — «Асфальт»• «Комната культуры» — «Привет»• «Король и Шут» — «Лесник»• XOLIDAYBOY — «Пожары»• Гио Пика и MIRAVI — «Мир».• «Король и Шут»• RADIO TAPOK• «Три дня дождя»• Miyagi & Эндшпиль• Баста