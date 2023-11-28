Коронная функция iOS 17 оказалась в центре скандала с полицией

Олег

iOS 17

Фото: Apple

В сентябре 2023 года компания Apple выпустила свою новую iOS 17. Эта ОС оказалась богата на нововведения. Среди прочего, в ней появилась функция NameDrop.

Это опция, которая позволяет обмениваться данными с другими iPhone посредством касания. Два смартфона подносят вплотную друг к другу и они «понимают», куда передавать фотографию, видео или карточку контакта. Похоже, что некоторые чиновники и сотрудники полиции не до конца разобрались, как это работает.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, полиция нескольких штатов Америки начала распространять предупреждения о NameDrop и iOS 17. Среди прочего, они сообщают, что опция позволяет злоумышленникам бесконтрольно передавать данные, просто находясь рядом с жертвой и настоятельно рекомендуют всем выключить её. Однако на самом деле это не так.

Во-первых, смартфонам недостаточно просто быть неподалеку друг от друга — они должны практически касаться. Кроме того, для успешной передачи данных оба девайса нужно разблокировать, при этом владелец-получатель должен подтвердить сопряжение нажатием на кнопку.

После того, как пользователи начали критиковать в соцсетях эти оповещения, указывая на ошибки, шерифам пришлось публично оправдываться за свою некомпетентность. Некоторые отделения отредактировали свои посты, дополнив, что при передаче данных отображается окно с подтверждением.

Стоит отметить, что у NameDrop действительно есть ложные срабатывания, когда два iPhone находятся рядом, например, когда владельцы сидят рядом за столом, на диване или в зрительном зале. Однако это скорее раздражающая особенность, и никакой опасности она не представляет. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Вот почему iOS 17 лучше OneUI 6
iOS 17.1 принесла новую проблему на iPhone 15
Apple разрешит ставить IPA-приложения на iPhone в iOS 17.2, но вам придется кое-чем пожертвовать
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники освоили новую схему с сим-картами. Одно слово и все ваши данные у них в руках
Как снизить цену любого товара на OZON до 25% — два самых простых способа
Xiaomi выпустила доступный проектор Q3 Pro, который с легкостью заменит вам телевизор
В Wildberries кардинально изменился порядок возврата товаров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу