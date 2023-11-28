Коронная функция iOS 17 оказалась в центре скандала с полицией

Фото: Apple



В сентябре 2023 года компания Apple выпустила свою новую iOS 17. Эта ОС оказалась богата на нововведения. Среди прочего, в ней появилась функция NameDrop.



Это опция, которая позволяет обмениваться данными с другими iPhone посредством касания. Два смартфона подносят вплотную друг к другу и они «понимают», куда передавать фотографию, видео или карточку контакта. Похоже, что некоторые чиновники и сотрудники полиции не до конца разобрались, как это работает.







Согласно источнику, полиция нескольких штатов Америки начала распространять предупреждения о NameDrop и iOS 17. Среди прочего, они сообщают, что опция позволяет злоумышленникам бесконтрольно передавать данные, просто находясь рядом с жертвой и настоятельно рекомендуют всем выключить её. Однако на самом деле это не так.



Во-первых, смартфонам недостаточно просто быть неподалеку друг от друга — они должны практически касаться. Кроме того, для успешной передачи данных оба девайса нужно разблокировать, при этом владелец-получатель должен подтвердить сопряжение нажатием на кнопку.



После того, как пользователи начали критиковать в соцсетях эти оповещения, указывая на ошибки, шерифам пришлось публично оправдываться за свою некомпетентность. Некоторые отделения отредактировали свои посты, дополнив, что при передаче данных отображается окно с подтверждением.



Стоит отметить, что у NameDrop действительно есть ложные срабатывания, когда два iPhone находятся рядом, например, когда владельцы сидят рядом за столом, на диване или в зрительном зале. Однако это скорее раздражающая особенность, и никакой опасности она не представляет.