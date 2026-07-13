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Короткие ссылки Telegram перестали открываться во всем мире

Артем


Домен t.me полностью удалён из зоны DNS.

Пользователи Telegram столкнулись с масштабным сбоем: короткие ссылки t.me перестали открываться в обычных браузерах. Проблема затронула весь мир.

Внутри мобильных и десктопных клиентов Telegram переход по ссылкам работает. В качестве временной альтернативы для размещения на внешних ресурсах можно использовать ссылки telegram.me.

Согласно данным WHOIS, домен t.me полностью удалён из зоны DNS администрацией реестра доменов .me.

На данный момент причины решения неизвестны.
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Источник:
Whois
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
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