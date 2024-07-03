Корпус будущей бюджетки от Nothing поразит даже самых искушенных критиков

Олег

CMF


Компания CMF готовит бюджетный смартфон в «инженерной эстетике» оформления корпуса. Об этом пишут в 9to5Google.

Ранее в сети уже появлялись официальные инсайды о новинке суббренда Nothing — CMF Phone (1) — на которых можно было увидеть, как небольшая отвертка закручивает винт в корпус смартфона. Теперь появились более детальные снимки, и подход Nothing к своим бюджеткам действительно поражает.

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CMF

Согласно источнику, корпус CMF Phone (1) будет сделан в согласии с «инженерной эстетикой» — с острыми углами, винтами наружу и так далее. Более того, в комплекте к смартфону будет лежать маленькая отвертка, с помощью которой пользователь сможет откручивать штатные элементы корпуса и прикручивать кастомные. Всё это звучит и выглядит очень занятно, и релиз нового недорогого смартфона впервые за много лет обещает быть по-настоящему интересным. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+4469
Gabriel
За последние годы это пожалуй самый интересный производитель который экспериментирует со своими устройствами в плане дизайна.
час назад в 00:10
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