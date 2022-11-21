Корпус iPhone 15 может лишиться своей неудобной формы

Дизайн будущей линейки iPhone 15 может претерпеть существенные изменения. Об этом сообщает 9to5Mac.
Согласно источнику, в сети появился свежий инсайд относительно смартфонов линейки iPhone 15. Аналитик ShimpApplePro опубликовал в своем Twitter-аккаунте любопытные подробности касательно корпуса будущих смартфонов Apple.
Он считает, что компания приведет внешний вид iPhone 15 в соответствие с новыми MacBook Pro 2021 и MacBook Air 2022. В качестве примера он приводит iPhone 5C, корпус которого был закруглен к задней крышке, благодаря чему он удобно лежал в руке. Инсайдер говорит, что корпус iPhone 15 сделают точно таким же, только из титана, он будет ровным со стороны дисплея и скругленным к задней крышке.
Если эта информация окажется правдой, то будущий iPhone 15 лишится острых граней, на которые жалуются многие пользователи еще со времен iPhone 12. «Прямоугольный» дизайн последних трех поколений iPhone фанаты неоднократно называли неудобным и говорили, что острые углы впиваются в руку, вызывая неприятные ощущения вплоть до онемения пальцев.
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