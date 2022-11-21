iPhone 15

Корпус iPhone 15 может лишиться своей неудобной формы

Олег

iPhone 15


Дизайн будущей линейки iPhone 15 может претерпеть существенные изменения. Об этом сообщает 9to5Mac.

Согласно источнику, в сети появился свежий инсайд относительно смартфонов линейки iPhone 15. Аналитик ShimpApplePro опубликовал в своем Twitter-аккаунте любопытные подробности касательно корпуса будущих смартфонов Apple. 

Он считает, что компания приведет внешний вид iPhone 15 в соответствие с новыми MacBook Pro 2021 и MacBook Air 2022. В качестве примера он приводит iPhone 5C, корпус которого был закруглен к задней крышке, благодаря чему он удобно лежал в руке. Инсайдер говорит, что корпус iPhone 15 сделают точно таким же, только из титана, он будет ровным со стороны дисплея и скругленным к задней крышке. 

iPhone 5С

iPhone 5C

MacBook

Если эта информация окажется правдой, то будущий iPhone 15 лишится острых граней, на которые жалуются многие пользователи еще со времен iPhone 12. «Прямоугольный» дизайн последних трех поколений iPhone фанаты неоднократно называли неудобным и говорили, что острые углы впиваются в руку, вызывая неприятные ощущения вплоть до онемения пальцев.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+36
zerocell
Онемения пальцев🤣
Сегодня в 20:07
#
EDD
+124
EDD
А на хрена так айфон сжимать, что аж пальцы немеют??
Сегодня в 20:35
#
EDD
+124
EDD EDD
И углы впиваются в руку😂
Сегодня в 20:35
#
+4069
Gabriel
Большинство видит и ощущает эти грани 2 раза за время пользования. Первый раз когда купил , распаковал и достал чтобы одеть чехол, второй раз это когда снял чехол чтобы продать.
Без чехла пользоваться невозможно , скользкий зараза.}
час назад в 22:31
#
+121
Nixon Gabriel
Пользуюсь айфонами начиная с выхода 4ки ... далее 4s, 5s и в прошлом году на 13 mini перешёл — все «острые». Ни когда чехлы не надевал и ни какого дискомфорта от граней.*ни один телефон не ремонтировал — все целые.
15 минут назад
#