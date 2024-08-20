«Кошелек» в Telegram: зачем он нужен, что там хранить и как им платить





Некоторое время назад в меню опций Telegram появилась новая строчка — Кошелек. Наверняка многие пользователи мессенджера заглянули туда, не увидели ничего знакомого и закрыли до лучших времен. Однако «Кошелек» в телеграме может быть полезным, и в этой статье попробуем разобраться с его применением и особенностями.



К слову, чуть ранее мы рассказывали о Telegram Stars — почитайте, если пропустили.





Что такое «Кошелек»

Что можно хранить в «Кошельке»

Получить. С любого другого криптокошелька или биржи. Для получения нужно зайти в «Кошелек», нажать на нужную вам валюту и скопировать реквизиты. Транзакция проходит исключительно в сети TON.

Купить. Для этого предусмотрено два способа: банковская карта (в РФ не работает) и P2P-маркет. Последний также делится на два — экспресс и ручная покупка. В экспресс-режиме вы просто указываете сумму рублей и желаемую крипту, а «Кошелек» сам ищет для вас продавца под эти параметры. Курс при этом будет не самый маленький, а усредненный. Чтобы получить самый выгодный курс, можно совершить покупку вручную.

Для этого предусмотрено два способа: банковская карта (в РФ не работает) и P2P-маркет. Последний также делится на два — экспресс и ручная покупка. В экспресс-режиме вы просто указываете сумму рублей и желаемую крипту, а «Кошелек» сам ищет для вас продавца под эти параметры. Курс при этом будет не самый маленький, а усредненный. Чтобы получить самый выгодный курс, можно совершить покупку вручную. Перевести. Перевод доступен как на сторонние кошельки, так и другим пользователям Telegram и также проводится в сети TON.

Перевод доступен как на сторонние кошельки, так и другим пользователям Telegram и также проводится в сети TON. Хранить. Можно использовать «Кошелек» как копилку или банковский счет, зачисляя туда крипту и храня её там «до лучших времен». Для вашего удобства баланс может отображаться в долларах, крипте или рублях — так можно следить за курсом и понимать свой доход либо убыток.

Обменять. Встроенный обменник позволяет конвертировать одну крипту в другую в пределах четырех поддерживаемых валют: USDT, BTC, TON, NOT. Курс обмена всегда немного выше биржевого, но зато сама процедура гораздо быстрее.

Встроенный обменник позволяет конвертировать одну крипту в другую в пределах четырех поддерживаемых валют: USDT, BTC, TON, NOT. Курс обмена всегда немного выше биржевого, но зато сама процедура гораздо быстрее. Продать. Это можно сделать на P2P-маркете — найти покупателя, чья цена вас устроит, получить от него рубли на карту, а взамен отправить крипту. Учтите, что при продаже криптовалюты и получении рублей у вас могут возникать налоговые обязательства; например, если при продаже был зафиксирован доход.

Что такое P2P-маркет и как он работает

Зачем пользоваться «Кошельком»

Удобные переводы. С помощью «Кошелька» можно переводить деньги другим пользователям Telegram. На момент публикации статьи сервис не берет комиссию за переводы, и это очень удобно. Конечно, если у вас есть достаточно друзей и знакомых, которые согласны принимать от вас деньги в крипте.

С помощью «Кошелька» можно переводить деньги другим пользователям Telegram. На момент публикации статьи сервис не берет комиссию за переводы, и это очень удобно. Конечно, если у вас есть достаточно друзей и знакомых, которые согласны принимать от вас деньги в крипте. Удобно в путешествиях. Если вы периодически бываете за границей, то «Кошелек» может стать для вас новым способом выводить и менять деньги. Купить наличные доллары в российском банке может быть непростой задачей, особенно если требуется приличная сумма; можно купить USDT в «Кошельке» и потом обменять их на местные деньги в стране прибытия.

Если вы периодически бываете за границей, то «Кошелек» может стать для вас новым способом выводить и менять деньги. Купить наличные доллары в российском банке может быть непростой задачей, особенно если требуется приличная сумма; можно купить USDT в «Кошельке» и потом обменять их на местные деньги в стране прибытия. Удобно инвестировать в TON. Блокчейн и криптовалюта TON развиваются семимильными шагами, а их популярность всячески подстегивает Павел Дуров, так что TON может быть неплохой инвестицией с видом на повышение курса в будущем. До сих пор далеко не каждая биржа позволяет купить TON на споте, так что сделать это можно прямо в «Кошельке». А изменения курса относительно рубля будете отслеживать, выбрав отображение баланса TON в рублях.

Блокчейн и криптовалюта TON развиваются семимильными шагами, а их популярность всячески подстегивает Павел Дуров, так что TON может быть неплохой инвестицией с видом на повышение курса в будущем. До сих пор далеко не каждая биржа позволяет купить TON на споте, так что сделать это можно прямо в «Кошельке». А изменения курса относительно рубля будете отслеживать, выбрав отображение баланса TON в рублях. Удобно для тапалок. Розовая мечта 150 млн хомякоинвесторов — листинг HMSTR, токена хайповой игры-тапалки Hamster Combat. Если это случится, то свой вожделенный airdrop вы сможете получить прямо в «Кошелек» телеграма. То же касается и других игр: грядущие токены TAPS от TapSwap, DOGS от одноименной игры, BP от Blum и другие тоже можно будет получить прямо на Telegram-кошелек.

Это самое первое мини-приложение в Telegram, которое появилось задолго до игр-тапалок и прочих утилит. Многие считают его внутренним сервисом самого телеграма и Павла Дурова, но это не так: «Кошелек» позиционируется как стороннее приложение от отдельной команды разработчиков. Это важная информация для формирования верной степени доверия к сервису.Однако по уровню интеграции «Кошелька» в Telegram можно догадаться, что без Дурова тут не обошлось, и это правда — Павел всячески популяризирует этот сервис, а также криптовалюту TON, которая юридически с ним тоже никак не связана.«Кошелек» работает в сети блокчейн TON. Он позволяет покупать, получать, хранить, обменивать и продавать ограниченный набор криптовалют.Сейчас это четыре криптовалюты: USDT (Tether USD, стейблкойн, равный 1 доллары), BTC (Bitcoin), TON (Toncoin) и — внезапно — NOT (Notcoin), родоначальник игр-тапалок. Что с ними можно делать:Для людей, далеких от мира криптовалюты, сделки через P2P могут казаться крайне рискованными и «ничем не обеспеченными». На самом деле это хоть и не абсолютно, но в известной степени безопасно. Вот как работает P2P.Когда вы заходите в P2P-маркет, то видите объявления людей, которые хотят продать либо купить криптовалюту. В верхней части можно выбрать валюту расчета (рубли, доллары и так далее) и нужную крипту. Прокручивая список объявлений, вы можете выбрать максимально выгодное для вас предложение, которое при этом подойдет по параметрам: нужная сумма, нужное количество крипты, нужный вам банк для оплаты и так далее. Параллельно можно обращать внимание на количество успешных сделок у конкретного пользователя: чем их больше, тем лучше.Допустим, вы хотите купить USDT за рубли. Выбрав подходящее объявление, вы нажимаете «Купить». В этот момент «Кошелек» блокирует выбранное количество криптовалюты на счету продавца, и он не может управлять ею до окончания вашей сделки. Вам дается определенное количество времени — 15, 30, 60 минут — для того, что перевести рубли на банковский счет или карту продавца. Реквизиты обычно указаны на экране сделки. После совершения перевода вам нужно нажать кнопку «Перевод совершен»; с этого момента продавцу дается немного времени, чтобы проверить и подтвердить поступление средств на счет — тогда крипта автоматически зачисляется вам. Если продавец тянет время или просто не заметил сделку, она закроется по таймеру автоматически в вашу пользу.По сути, «Кошелек» (как и любая криптобиржа) выступает посредником-гарантом между вами и другой стороной сделки. За это сервис берет процент от сделки, который обычно оплачивает пользователь, разместивший объявление. Иногда могут возникать спорные ситуации, которые решаются сначала между покупателем и продавцом в чате (отправляются скриншоты перевода, квитанции или фото документов), а в особо сложных случаях к решению подключается команда «Кошелька».Поскольку большинство российских банков, а также НСПК «МИР» находятся под санкциями, P2P-маркет является единственным для россиян способом приобрести криптовалюту за рубли.У этого сервиса может быть несколько полезных применений в современном мире.