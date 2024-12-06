Космический грузовик успешно дозаправил МКС на орбите

Олег


Фото: Роскосмос


Роскосмос осуществил доставку топлива на Международную космическую станцию и успешно завершил операцию. Об этом пишет официальный сайт ведомства.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, полёт грузового космического корабля «Прогресс МС-29» состоялся 5 декабря. Он доставил топливо для дозаправки танкерных баков функционально-грузового блока «Заря» — суммарно из баков системы было перекачано 298 кг горючего и 533 кг окислителя. Также космонавты дозаправили из бака «Прогресса» питьевой водой три стационарные емкости.

Помимо перекачки полезных грузов в течение дня космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов выполнили ряд задач: провели эксперименты «УФ-атмосфера» (картография ночной атмосферы в ближнем ультрафиолетовом диапазоне), «Фуллерен» (выращивание уникальных совершенных кристаллов фуллеритов из газовой фазы в условиях микрогравитации) и «Нейроиммунитет» (оценка влияния стресса на иммунитет и системы стресс-реактивности в космосе).

Еще они провели открытую передачу с борта российского сегмента МКС по радиолюбительскому каналу связи на наземные приёмные станции радиолюбителей всего мира изображений, посвящённых жизни Ю.А. Гагарина. Наконец, космонавты подготовились к выходу в открытый космос, запланированному на 19 декабря. 

4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Роскосмос
Cсылки по теме:
Тысячный запуск ракеты «Союз-2.1б» успешно состоялся
На МКС прошла подготовка к выходу в открытый космос
Роскосмос успешно запустил второй радиолокационный спутник на орбиту

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2047
tellurian
Не по теме вопрос.
Кто пользуется вайлдбериз, у вас есть скидка при оплате кошельком?
У меня пару недель пропала скидка и оплачивать простой картой выгоднее.
Приложение последней версией.
Сегодня в 14:40
#

Читайте также