Космический телескоп «Хаббл» больше не делает фото вселенной

Олег

Хаббл


Знаменитый космический телескоп вышел из строя. Об этом сообщается на официальном сайте, посвященном девайсу.

Речь идет о «Хаббле» — огромном телескопе, который расположен прямо в космосе. Он помогал ученым исследовать межпланетное пространство и регулярно делал красивейшие снимки вселенной, которые попадают в интернет.

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Команда «Хаббла» сообщает, что у телескопа вышел из строя один из двух гироскопов — они отвечают за направление съемки и скорость вращения устройства. Впервые сбой обнаружили 19 ноября, потом он повторился 21-го. Сейчас из-за нестабильности работы телескоп переведен в «безопасный режим» и временно не делаени никаких снимков. Научные исследования тоже приостановлены на неопределенный срок.

Сейчас эксперты проводят тесты, которые помогут понять причины поломки и разработать схему ремонта. Разумеется, ремонт в космосе — дело очень непростое, так что, возможно, «Хаббл» попробуют временно перенастроить на работу с одним гироскопом. 

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Источник:
Хаббл
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Комментарии

Dmitriy
+807
Dmitriy
33 года отпахать, когда его строили не было нынешних высоких технологий, и до сих пор никто его переплюнуть не смог.
Прогресс, говорите?
2 часа назад в 14:33
#
+216
Holldann Dmitriy
При чем здесь прогресс? Здесь вопрос экономики и целесообразности.
45 минут назад
#
tellurian
+4716
tellurian
Надеюсь смогут что-то сделать.
час назад в 16:09
#
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