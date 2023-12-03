Космический телескоп «Хаббл» больше не делает фото вселенной



Знаменитый космический телескоп вышел из строя. Об этом сообщается на официальном сайте, посвященном девайсу.



Речь идет о «Хаббле» — огромном телескопе, который расположен прямо в космосе. Он помогал ученым исследовать межпланетное пространство и регулярно делал красивейшие



Знаменитый космический телескоп вышел из строя. Об этом сообщается на официальном сайте, посвященном девайсу.Речь идет о «Хаббле» — огромном телескопе, который расположен прямо в космосе. Он помогал ученым исследовать межпланетное пространство и регулярно делал красивейшие снимки вселенной, которые попадают в интернет.



Команда «Хаббла» сообщает, что у телескопа вышел из строя один из двух гироскопов — они отвечают за направление съемки и скорость вращения устройства. Впервые сбой обнаружили 19 ноября, потом он повторился 21-го. Сейчас из-за нестабильности работы телескоп переведен в «безопасный режим» и временно не делаени никаких снимков. Научные исследования тоже приостановлены на неопределенный срок.



Сейчас эксперты проводят тесты, которые помогут понять причины поломки и разработать схему ремонта. Разумеется, ремонт в космосе — дело очень непростое, так что, возможно, «Хаббл» попробуют временно перенастроить на работу с одним гироскопом.