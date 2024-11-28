Космонавты на МКС помогают исследовать магнитные бури и их влияние на здоровье людей

Фото: РоскосмосПо сообщению Роскосмоса, первый эксперимент назвали «Эндотелий» и не случайно, поскольку он связан с исследованием сердечно-сосудистой системы человека (эндотелий — слой клеток внутренней поверхности кровеносных сосудов). Космонавты получили новые данные об изменениях состояния сердечно-сосудистой системы при различных уровнях геомагнитной обстановки на Земле и на МКС. «В народе» это называют магнитными бурями.
27 ноября российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов провели ряд работ и экспериментов, направленных на исследование человеческого здоровья, а также выполнение технических задач.
27 ноября российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов провели ряд работ и экспериментов, направленных на исследование человеческого здоровья, а также выполнение технических задач.
Второй эксперимент «Взаимодействие-2» касался изучения закономерностей поведения экипажа в длительном полёте, а третий — «Экон-М» — состоял в очередной фотосъемке Земли для оценки экологической обстановки. Помимо этого, космонавты провели некоторые технические работы, например, наддув МКС азотом из баллонов корабля и обслуживание систем жизнеобеспечения.