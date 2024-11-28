Космонавты на МКС помогают исследовать магнитные бури и их влияние на здоровье людей

27 ноября российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов провели ряд работ и экспериментов, направленных на исследование человеческого здоровья, а также выполнение технических задач.

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