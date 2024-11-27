Космонавты сфотографировали Землю с МКС для оценки экологической обстановки

Олег


Фото: Роскосмос


Российские космонавты, совершающие полёт на Международной космической станции, провели фотосъемку нашей планеты для экологов. В процессе приняли участие Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

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Согласно сайту Роскосмоса, 26 ноября 2024 года были проведены различные работы и эксперименты разной направленности. Космонавты поработали с кораблём «Прогресс МС-28» — провели консервацию грузового корабля, перенос научной аппаратуры «Монитор всего неба», укладку удаляемого оборудования в «Прогресс МС-28», расконсервацию, демонтаж воздуховода, осмотр стыковочного механизма корабля и закрытие переходных люков. Также был проведен эксперимент «Кварц-М» для определения условий появления и развития коррозии материалов и рабочих поверхностей российского сегмента МКС.

Также в ходе эксперимента «УФ-атмосфера» космонавты провели картографию ночной атмосферы в ближнем ультрафиолетовом диапазоне с использованием широкоугольного детектора с большой апертурой и высоким пространственно-временным разрешением. Была проведена фотосъемка поверхности Земли для оценки экологической обстановки в рамках эксперимента «Экон-М». 

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Источник:
Роскосмос
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